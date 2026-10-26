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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten KKTC uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

        AJet'ten KKTC uçuşlarında indirimli bilet kampanyası

        AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. İndirimli biletler, 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AJet'ten indirimli bilet kampanyası

        AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek indirimli biletler, 23 Kasım 2026-21 Ocak 2027 arasındaki (25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 arası hariç) KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

        Sadece "ajet.com" ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışta olan indirimli biletler, "30KIBRIS" kodunu kullanarak alınabilecek.

        Kampanya boyunca kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

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