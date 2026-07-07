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        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık yüzde 5 yükseldi

        Avrupa'da gaz fiyatları sıcak havanın etkisiyle yaklaşık yüzde 5 yükseldi

        Avrupa'da ağustos vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı, sıcak hava dalgasının elektrik talebini artıracağı beklentisiyle megavatsaat başına 46,11 euroya kadar yükselerek yaklaşık yüzde 5 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 17:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa'da gaz fiyatları yükseldi

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, dün 44,13 euro olan kapanış seviyesine göre gün içinde yaklaşık yüzde 5 artışla 46,11 euroyu gördü.

        Uzmanlar, bu yükselişte gelecek haftalarda Kuzeybatı Avrupa ve İtalya'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının elektrik ve doğal gaz talebini artıracağı beklentisinin etkili olduğunu belirtiyor.

        Arz tarafında ise Avrupa'nın en büyük boru hattı gaz tedarikçisi Norveç'te Nyhamna işleme tesisi ile Troll gaz sahasındaki planlı bakım çalışmalarının beklenenden uzun sürmesi nedeniyle gaz akışlarında yaşanan düşüşün arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak fiyatları desteklediği ifade ediliyor.

        Öte yandan, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarının doluluğu yüzde 43,1 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 51,4'lük seviyenin altında seyrediyor. Depolama seviyelerinin geçen yıla kıyasla daha düşük olması da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. ​​​​​​​

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