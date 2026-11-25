Yapay zekâ ile daha da hızlı artan siber tehditler şirketlerin verilerini ve iş sürekliliğini riske atarken, zararlı bir bağlantıyı engellemek artık yetmiyor. DNS güvenliği, tehdit istihbaratı ve kurumsal siber güvenlik teknolojileri geliştiren yüzde 100 Türk sermayeli AXOFT, yeni nesil platformu ThreatOrigin ile siber güvenlikte engellemenin ötesine geçiyor. DNS tabanlı tehdit avcılığını uç nokta görünürlüğüyle birleştiren platform, zararlı bağlantıları engelliyor, kaynağını görünür kılıyor ve müdahale süreçlerini hızlandırmaya yardımcı oluyor. AXOFT, “Türkiye’yi hedef alan tehditleri ilk gören taraf olmak” hedefiyle yerli teknolojisini uluslararası pazarlarda büyütmeyi amaçlıyor

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FBI’ın 2025 İnternet Suçları Raporu’na göre, ABD’de kuruma bildirilen internet suçlarının yol açtığı maddi kayıp bir yılda yüzde 26 artarak 20,9 milyar dolara ulaşırken, aynı rapora göre oltalama ve kimliğe bürünme girişimleri, 191 bin 561 şikâyetle en sık bildirilen suç türü oldu. Buna paralel olarak Gartner’ın öngörülerine göre, dünya genelinde siber güvenlik harcamalarının 2026 yılının sonuna kadar 247,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. AXOFT’un saha gözlemleri de Türkiye’de banka, kargo ve e-ticaret sitelerini taklit eden oltalama girişimlerinin daha inandırıcı hale geldiğine, saldırganların kısa süre kullanılan yeni alan adlarına yöneldiğine işaret ediyor. Yapay zekâyla hazırlanabilen sahte içerikler ve kimlik bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar karşısında, kurumların yalnızca zararlı bağlantıyı engellemesi değil, şüpheli trafiğin kaynağını da belirlemesi gerekiyor.

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Geçen yılki ortaklık değişiminin ardından tamamen Türk sermayeli yapısıyla faaliyetlerini sürdüren AXOFT, ürün geliştirme, teknoloji yatırımları ve uluslararası büyüme önceliklerini yeniden şekillendirdi. Yönetim ve stratejik karar süreçlerini İstanbul’dan yürüten şirket, yazılım ve Ar-Ge çalışmalarını Van Teknokent’te gerçekleştiriyor. Yeni dönemde DNS güvenliğindeki birikimini yapay zekâ, tehdit avcılığı, uç nokta görünürlüğü ve yönetilen güvenlik hizmetleriyle genişleten AXOFT, fikrî mülkiyeti kendisine ait teknolojilerin ihracatını artırmaya odaklanıyor.

DNS tabanlı tehdit avcılığını uç nokta görünürlüğüyle birleştiren, zararlı bağlantıları engelleyen ve kaynağını görünür kılan ThreatOrigin’in tanıtım toplantısını 24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştiren AXOFT’un Genel Müdürü Murat Cem Tunalı konuşmasında Ar-Ge’nin şirketin yeni dönemindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

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Tunalı: “Siber güvenlikte kendi teknolojimizi geliştirmek, bizim için stratejik bir tercih. DNS güvenliğinde 10 yılı aşkın deneyimimizle bugün 70’i aşkın ülkede, doğrudan ve iş ortaklarımız aracılığıyla 10 binden fazla kurumun güvenliğine katkı sağlıyoruz. Ar-Ge, ürün geliştirme ve uluslararası büyüme stratejimizin ilk somut adımı olan ThreatOrigin, DNS odaklı tehditlerde oyunun kurallarını değiştirecek. Çünkü kurumların yalnızca alarm üreten değil, tehdidin kaynağını anlamalarına yardımcı olan teknolojilere ihtiyacı vardı. Türkiye’de geliştirdiğimiz, fikrî mülkiyeti bize ait olan ThreatOrigin’i sürekli ileri taşıyacak bir teknoloji yatırımı olarak görüyoruz. ThreatOrigin’in Türkiye’deki distribütörlüğü ise Secreto Teknoloji tarafından yürütülecek. Böylece ürünün Türkiye pazarındaki yaygınlaşması ve kurumlarla buluşturulması sürecinde Secreto Teknoloji önemli bir rol üstlenecek.

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“ENGELLENDİ, PEKİ SONRA?” THREATORİGİN TEHDİDİN KAYNAĞINA İNİYOR

Geleneksel DNS güvenliği, zararlı bir alan adıyla kurulmak istenen bağlantıyı engelleyebiliyor; ancak bağlantıyı başlatan zararlı yazılım cihazda kalabiliyor. Kurumsal ağlarda DNS trafiğinin ortak sunucular üzerinden geçmesi de hangi bilgisayarın, kullanıcının ve uygulamanın söz konusu sorguyu oluşturduğunu belirlemeyi zorlaştırabiliyor. Bu nedenle güvenlik ekipleri, farklı sistemlerin kayıtlarını karşılaştırarak kaynağı araştırmak zorunda kalabiliyor.

AXOFT’un bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirdiği ThreatOrigin, DNS tabanlı tehdit avcılığını uç nokta ve süreç görünürlüğüyle aynı platformda buluşturuyor. Visibility modülü DNS trafiğini analiz ederken Protect modülü zararlı alan adlarına yönelik bağlantıları engelliyor. DNSEndpoint ajanının kullanıldığı cihazlarda sorgu, ilgili cihaz, kullanıcı ve uygulamayla eşleştiriliyor. Böylece güvenlik ekibi yalnızca engellenen adresi değil, müdahale etmesi gereken cihazı ve uygulamayı da görebiliyor. Gerekli durumlarda mevcut EDR/XDR çözümleriyle entegrasyon üzerinden cihazın izole edilmesi ve zararlı yazılımın temizlenmesine yönelik süreçler başlatılabiliyor.

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AXOFT Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Özdemir, platformu sahadaki ihtiyaçlardan hareketle geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: “İş dünyasının sıkça karşılaştığı sorun şuydu: Zararlı bağlantı engelleniyor ancak kaynağı araştırmak ayrı bir çalışmaya dönüşüyordu. Güvenlik ekipleri hangi cihazın, hangi uygulamanın bu bağlantıyı başlattığını bulmak için zaman harcıyordu. ThreatOrigin ile tespit, engelleme ve kaynak bilgisini aynı olayda buluşturuyoruz. Böylece ekiplerin farklı kayıtları incelemek yerine doğru cihaza odaklanmasını ve müdahaleyi daha hızlı başlatmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşım hem operasyonel yükü azaltıyor hem de tehdidin yayılması ve iş sürekliliğinin aksaması risklerini yönetmeyi kolaylaştırıyor. Ürünü geliştirirken çıkış noktamız teknolojiyi çoğaltmak değil, müşterilerimizin çözmek zorunda olduğu sorunu ortadan kaldırmaktı. ThreatOrigin’i sürekli gelişen bir platform olarak konumlandırıyoruz. Yeni sürümümüzde güvenlik ekiplerinin şüpheli hareketleri kanıtlarıyla değerlendirmesini, tehditlerin hangi cihaz ve uygulamalardan kaynaklandığını daha ayrıntılı görmesini ve kapsamlı tehdit avcılığı yapmasını sağlayacak yeni yetenekler sunacağız.”

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2,4 milyar alan adını analiz eden istihbarat, 10 dakikada sınıflandırma, daha az alarm yükü

ThreatOrigin’in Origin Intelligence altyapısı, bugüne kadar analiz edilip sınıflandırılan 2,4 milyardan fazla alan adına ilişkin verilerden yararlanıyor. Alan adlarını 400’ün üzerinde makine öğrenmesi özelliğiyle değerlendiren sistem, yeni görülen bir alan adını ilk tespit edildiği andan itibaren 10 dakika içinde sınıflandırabiliyor. Bu yetenek, özellikle kısa süre kullanılan şüpheli alan adlarının erken değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

Platform, DNS olaylarını analiz edip önceliklendirerek SIEM sistemlerine gönderilen DNS olaylarının sayısını, kurumun trafik profiline göre yüzde 90 ile 99 arasında bir oranda azaltabiliyor. AXOFT’un teknik verilerine dayanan bu oran maliyet tasarrufunu değil, iletilen olay hacmindeki azalmayı ifade ediyor. Güvenlik ekiplerinin daha az kayıt incelemesi ve kritik olaylara yoğunlaşması, operasyonel verimliliği artırırken kullanılan lisans modeline bağlı olarak maliyetlere de olumlu yansıyor.

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“ASIL SORU: BUGÜN İÇERİDE NEYİ GÖRMÜYORUZ?”

ThreatOrigin’in yapay zekâ analisti Sensei, güvenlik uzmanlarının olayları doğal dille sorgulamasına, ilişkili tehditleri incelemesine ve rapor hazırlamasına yardımcı oluyor. Security Gap Report ise kurumların kendi trafiğinden elde edilen bulgularla mevcut güvenlik kontrollerinin gözden kaçırabildiği zararlı bağlantıları görünür kılıyor. Böylece şirket yönetimleri, güvenlik yatırımlarının hangi riskleri henüz karşılamadığını somut veriler üzerinden değerlendirebiliyor. Veriler üzerinde daha fazla kontrol isteyen kurumlar için yerel kurulumda sunulan veri gizliliği modülü, DNS verilerinin kurumun kendi altyapısında işlenip saklanmasına olanak tanıyor. Bulut, kurum içi ve hibrit kullanım seçenekleri sunan platform, mevcut DNS altyapısıyla birlikte çalışabilecek şekilde tasarlandı. AXOFT, süresiz ücretsiz Community paketiyle DNS görünürlüğü ve tehdit tespitini KOBİ’ler ile küçük ölçekli kuruluşlara da sunuyor; aktif engelleme ve gelişmiş özellikler ise ücretli paketlerde yer alıyor.

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2027’DE HEDEF ABD PAZARI, BÜYÜMEDE İŞ ORTAKLIĞI MODELİ

AXOFT Genel Müdürü Murat Cem Tunalı, şirketin uluslararası büyüme stratejisine ilişkin şunları söyledi: “Teknoloji ihracatını yalnızca yurt dışına lisans satışı olarak görmüyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojilerin farklı pazarlarda kalıcı biçimde kullanılması ve iş ortaklarımızla birlikte büyümek. 2027’de ABD pazarındaki varlığımızı güçlendirmeyi; Körfez, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde faaliyetlerimizi genişletmeyi planlıyoruz. Pakistan’da yeni bir distribütörlük anlaşması yaptık. Dubai’de planladığımız yapılanmayı da bölgesel iş ortaklıklarımız için stratejik bir merkez olarak konumlandırıyoruz. ThreatOrigin ile duyurduğumuz MSSP Portal sayesinde iş ortaklarımız birden fazla müşterinin güvenlik operasyonlarını tek merkezden yönetebilecek ve kendi hizmetlerini sunabilecek. Türkiye’deki Ar-Ge gücümüzü uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyümeye dönüştürmek istiyoruz.”