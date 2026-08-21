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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu TEKNOFEST Mavi Vatan'da

        Bakan Uraloğlu TEKNOFEST Mavi Vatan'da

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin denizcilikteki kabiliyetler noktasındali gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        Bakan Uraloğlu TEKNOFEST Mavi Vatan'da

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanını ziyaret etti. Denizcilik Genel Müdürlüğü stantında basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, soruları yanıtladı.

        Bakan Uraloğlu, “Burada denizciliğimizin, silahlı kuvvetlerimizin geldiği noktayı, milli gemilerimizin geldiği noktayı görmüş olduk. Sadece ülkemizde değil, artık dünyanın en gelişmiş ülkelerine, Avrupa Birliği dahil olmak üzere, birçok gemiyi sattığımızı özellikle belirtmek isterim.” açıklamasında bulundu.

        İş birliği amacıyla Türkiye'ye tekliflerin geldiğini, denizcilik ve tersane sektöründe Türkiye’nin neler yapabildiğini burada gözleriyle gördüklerini söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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        “Denizcilikte gerçekten dünyanın en üst seviyelerine gelmiş durumdayız, çok şükür. Elbette TEKNOFEST vesilesiyle yapılan birçok yarışmalar da var; 1 milyon 600 bin kişinin yarışmaya müracaat ettiğini, 50 civarında kategorinin olduğununu ve 8 tanesinin de yine Mavi Vatan kapsamında değerlendirildiğini özellikle de memnuniyetle duymuş oldum. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var. Gerçekten biz ilerlemekte, adım atmakta zorlandık.”

        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Uraloğlu, “Buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

        -“Neresini Biz Vatan İlan Etmişsek Oraya Sahip Çıkıyoruz”

        Türkiye’nin şu Mavi Vatan'da ve denizcilik alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin soruyu da cevaplayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        “Biz bir kere vatan olarak tanımladığımız her yere sahip çıkıyoruz. Uzay vatanından, hava vatanından, deniz vatanına kadar… Neresini biz vatan ilan etmişsek oraya sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacak güce de sahibiz. Bakın, ‘benim param var, istediğim her şeyi satın alabilirim dünyası’ yok artık. Eskiden de yoktu, bugün hiç yok. Dolayısıyla bizim için olmazsa olmazları üretmemiz gerekir; onları da başta deniz kuvvetlerimiz olmak üzere, bütün Türk tersanelerinde üretiyoruz, çok şükür. Arkada da böyle bir gücümüz var.”

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        #TEKNOFEST Mavi Vatan
        #Bakan Uraloğlu
        #mavi vatan
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