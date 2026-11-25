Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında, basın sektöründe sınai mülkiyet haklarına (patent, faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaret) ilişkin farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende protokol, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından imza altına alındı.

BASIN MENSUPLARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEK

Protokol kapsamında, resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete, internet haber sitesi ve dergilerin imtiyaz sahipleri, ortakları, temsilcileri ve çalışanlarının sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanıyor.

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Bu doğrultuda, basın sektörünün sınai mülkiyet hakları alanındaki ihtiyaçlarının sektörel temelde belirlenmesi, yerinde hizmet sunulması ve ilgili mevzuat çerçevesinde yazılı ve elektronik bilgi ile dokümanlara erişimlerinin kolaylaştırılması öngörülüyor.

EĞİTİM VE ORTAK PROJELERLE İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

İş birliği kapsamında basın mensuplarına ve Basın İlan Kurumu personeline yönelik eğitimler düzenlenmesi, seminer, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tarafların uygun gördüğü ortak projelerin yanı sıra iletişim fakültesi öğrencilerinin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da protokolde yer alıyor.

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Protokol ayrıca iki kurum arasında koordinasyonun güçlendirilmesini, bilgi ve doküman paylaşımının kolaylaştırılmasını, ortak proje ve etkinliklerde karşılıklı destek sağlanmasını kapsıyor.

“SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI GENİŞ BİR PERSPEKTİFLE ELE ALIYORUZ”

Protokolü değerlendiren Genel Müdür Abdulkadir Çay, şu ifadeleri kullandı:

“Kurum olarak basınımıza yönelik faaliyetlerimizi yalnızca resmî ilan ve reklam destekleriyle sınırlı görmüyor, sektörün ihtiyaçlarını geniş bir perspektifle ele alarak gelişimine katkı sunacak farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Bilgiye erişim, mesleki yetkinliklerin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi bu yaklaşımımızın önemli parçalarını oluşturuyor. Üretimin ve özgün fikirlerin değer kazandığı günümüzde sınai mülkiyet hakları, basın sektörünün de bilgi ve farkındalık sahibi olması gereken önemli alanlardan biri.

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TÜRKPATENT ile imzaladığımız bu protokolün, eğitim ve bilgi paylaşımını geliştiren, ortak projelere zemin hazırlayan verimli bir iş birliğine dönüşeceğine inanıyorum. Basınımızın gelişimine farklı boyutlarıyla katkı sağlayacak bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum.”

“SINAİ MÜLKİYET BİLİNCİNİ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNDE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise protokole ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemiz, sınai mülkiyet alanında önemli başarılara imza atarak küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştı. Türkiye, patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret alanlarında dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu başarılarımızı daha ileriye taşımak için sınai mülkiyet bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyoruz.

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Basın İlan Kurumu ile imzaladığımız bu protokolle, basın sektöründe sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasını, sektörün bu alandaki ihtiyaçlarının belirlenmesini ve bu doğrultuda hizmet sunulmasını hedefliyoruz.

Protokol kapsamında basın mensuplarına patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek, iletişim fakültesi öğrencilerimizin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

TÜRKPATENT olarak ülkemizin sınai mülkiyet ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurumlar arası iş birliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum.”