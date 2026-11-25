Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yeni kanser şirketleri Arife için yaklaşık 1 milyar dolarlık finansman sağlamak üzere yatırımcılarla görüşüyor.

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre görüşmeleri, genç şirketlere ortaklık karşılığında yatırım yapan Avrupalı risk sermayesi şirketi Plural yönetiyor.

Görüşülen finansman, şirketin ilk aşamada topladığı tohum yatırımı ile Arife ileride yeniden yatırım aldığında hisseye dönüşebilecek bir borçtan oluşuyor.

MRNA İLE KANSERE KARŞI ERKEN AŞAMA ARAŞTIRMA

Mainz merkezli Arife, mRNA teknolojisinin kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceğine dair erken aşama araştırmalara odaklanacak. mRNA, hücrelere belirli bir proteini üretmeleri için talimat taşıyan bir molekül. BioNTech, Pfizer ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısında bu teknolojiyi kullanmıştı.

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AYRILIK KARARI MARTTA AÇIKLANMIŞTI

Şahin ve Türeci'nin BioNTech'ten ayrılacağı mart ayında açıklanmıştı. Şahin şirketin CEO'su, Türeci ise tıbbi direktörü olarak görev yapıyor. BioNTech'in resmi açıklamasına göre çift, yeni nesil mRNA çalışmaları için bağımsız bir şirket kuracak ve BioNTech'teki görevlerini 2026 sonuna kadar devredecek.

BioNTech, ilgili hakları ve mRNA teknolojilerini azınlık hissesi karşılığında yeni şirkete devredecek. ABD'li sektör yayını BioPharma Dive'ın aktardığına göre BioNTech, yeni şirkete sürekli sermaye desteği sağlamayacağını da açıklamıştı.

ÇİFTİN ÜÇÜNCÜ ŞİRKETİ

Almanya'ya göç etmiş Türk ailelerin çocukları olan Şahin ve Türeci, 2001'de Ganymed Pharmaceuticals'ı, 2008'de ise BioNTech'i kurmuştu. Arife, çiftin kurduğu üçüncü biyoteknoloji şirketi olacak. Şahin ve Türeci, BioNTech'teki sözleşmeleri sona erdikten sonra 2026 sonuna kadar yeni şirketin yönetimine geçecek.