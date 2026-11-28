Küresel piyasalarda bu hafta teknoloji hisselerinde hafta başında görülen satış baskısı ilerleyen günlerde yerini yükselişlere bırakırken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

ABD piyasalarında bu hafta Şükran Günü tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük seyrederken, tarife tehditlerinin yeniden gündeme gelmesi ve Nvidia cephesindeki gelişmeler yatırımcıların odağında yer aldı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik (CEO) görevine yeniden getirmesi söz konusu hisselere ilişkin belirsizlikleri bir nebze azalttı.

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Şirketlerin yapay zekaya yönelik sermaye harcamalarının devam edeceğine yönelik öngörüler piyasalardaki iyimser havayı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Bununla birlikte, yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki belirsizliğin sürmesine yol açıyor.

Diğer taraftan bu hafta ABD'de açıklanan büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) piyasaların odağında yer aldı.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,2'lik büyüme kaydetmişti.

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Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti.

Aylık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 3,2 artması öngörülüyordu. Endeks eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın nisan ayına kadar bir faiz artırımı daha yapması öngörülüyor.

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Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla 104,4 dolarla Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, haftayı yüzde 0,2 artışla 104 dolardan tamamladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yatay seyirle yüzde 4,94'ten kapattı.

Fed'e ilişkin parasal sıkılaşma beklentileriyle Eylül 2025'ten bu yana ilk defa 3 bin 500 doların altına inen altının onsu daha sonra gelen tepki alımlarıyla haftayı yüzde 2,5 artışla 3 bin 654 dolardan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların yapay zeka hisselerinde sert satışların yaşandığı dönemlerde zararlarını karşılamak veya nakit ihtiyaçlarını gidermek için altın pozisyonlarını kapattıklarını belirterek, yapay zeka hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla daha sonra altın fiyatlarında da pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

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Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıların, petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 3,1 artarak 95,4 dolara çıktı.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde ve Fed'e ilişkin beklentilerde belirleyici olması bekleniyor.

NEW YORK BORSASI SERT YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelerle New York borsası bu hafta sert yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki risklerden dolayı yatırımcıların defansif sektörlere yönelmesi de New York borsasındaki yükselişlerde etkili oldu.

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Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 5,46, S&P 500 endeksi yüzde 5,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,68 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı JOLTS açık iş sayısı, imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, çarşamba ADP özel sektör istihdamı, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ISM hizmet sektörü PMI, fabrika siparişleri, cuma tarım dışı istihdam, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.

ECB BAŞKANLIĞI İÇİN ESKİ İSPANYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSMİNDE UZLAŞILDI

Avrupa borsaları, ABD’nin son gümrük vergisi önerilerinin başlangıçta endişe edilenden çok daha az etkisinin olacağına dair öngörülerle bu hafta pozitif seyretti.

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Bu arada Brüksel'de bir araya gelen Avro Bölgesi liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı için eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un isminde uzlaştı.

Hernandez de Cos'un, atama sürecinin tamamlanmasının ardından şubatta görevi Christine Lagarde'dan devralması bekleniyor.

Ayrıca AB üyesi 27 ülkenin liderleri, Birliğin 2028-2034 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesinin boyutu konusunda anlaşma sağlayamadı. Almanya'nın da aralarında bulunduğu 7 ülke daha fazla kesinti isterken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önerilen kesintilerin Avrupa’nın ABD ve Çin karşısındaki rekabet gücünü zayıflatacağını belirtti. Liderler bütçeyi 17 Aralık'ta yeniden ele alacak.

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Piyasalardaki toparlanmaya Avro Bölgesi ve Almanya'dan gelen olumlu makroekonomik veriler de destek verdi. Avro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 52,9, Almanya'da kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI 55 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede bileşik PMI, kasımda geçen aya kıyasla 1,6 puan artarak 53,4'ten 55'e çıktı ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Diğer taraftan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Fransa'ya ilişkin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e revize etti.

S&P Global'den yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun ve kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarının "A+/A-1" seviyesinde teyit edildiği bildirildi.

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Bu gelişmelerle, haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,41, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,88 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Almanya'da enflasyon, salı Avro Bölgesi'nde enflasyon, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Almanya'da imalat sanayi PMI, çarşamba Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, perşembe Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de hizmet sektörü PMI, cuma Avro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek.

ASYA PORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Asya tarafında da teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesiyle bu hafta pozitif bir seyir izlendi.

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Öte yandan Çin ekonomi yönetiminin piyasaları istikrara kavuşturmak için ilave politikaları devreye sokacağına dair haberler de Asya piyasalarındaki pozitif seyirde etkili oldu.

Makroekonomik veri gündeminde Japonya'da açıklanan çekirdek Tokyo TÜFE kasımda yıllık bazda yüzde 2,9'a yükselerek son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu veri, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasında sıkılaşmaya gidebileceği beklentilerini destekledi.

Bu gelişmelerle haftalık bazda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,94, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,03, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,06 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

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Gelecek hafta pazartesi Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretimi, salı Çin'de imalat sanayi PMI, perşembe Çin'de hizmet sektörü PMI takip edilecek.

BDDK BAŞKANLIĞINA YUSUF KENAN BAĞIR ATANDI

Yurt içinde ise bu hafta satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,37 azalışla 10.977,01 puandan kapandı.

Dolar/TL de haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,41 üzerinde 50,7708'den tamamladı.

Öte yandan Fon Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin dün itibarıyla gerçekleşmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olacağını belirtmişti.

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131 fonun 122'sine 199,25 milyar lira ödemenin gerçekleşmiş olacağını ifade eden Yılmaz, aşağı yukarı 200 milyar liraya yakın ödemenin bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yılmaz, pazartesi reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceklerini belirterek, "Reel sektörün içinde bulunduğu şartlara taleplerine kayıtsız kalma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de SPK'nin işlevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için bir "SPK teknoloji dönüşüm projesi"nin hazırlandığına işaret ederek, "Bu çerçevede manipülasyona karşı yapay zeka destekli erken uyarı sistemi kurulacak." bilgisini paylaştı.

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Şimşek, vatandaşların Türk lirasında tasarruf etmesini cazip hale getirmek için stopajı düşürmeleri gerekiyorsa düşüreceklerini belirterek, bu konuda Merkez Bankasıyla aynı yerde olduklarını söyledi.

Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86’sı yerine yüzde 90’ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

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Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışma ve yatırım fonu stresi nedeniyle 2026'da zorlu bir yılla karşı karşıya kaldığını belirterek, yetkililerin kararlı politika adımlarının enerji fiyat şokunun enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya ve finansal istikrarı korumaya yardımcı olduğunu bildirdi.

TCMB ayrıca açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesine karar verdi.

Gelecek hafta pazartesi işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, salı büyüme, perşembe enflasyon ve cuma TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru takip edilecek.

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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,70 artacağını, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) de kasımda yüzde 1,13 artacağını tahmin ediyor.