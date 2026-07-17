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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,90 değer kaybederek 13.981,05 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 270,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166,4 milyar lira oldu. Böylece endeks, yüzde 1,90 azalarak 13.981,05 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,91, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle negatif bir seyir izliyor.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu faiz kararı ile Moody’s’in Türkiye kredi notu değerlendirmesinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının başta olmak üzere takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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