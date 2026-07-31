Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin faaliyetlerini kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devam ettirmesi ve finansal yükümlülüklerinin uygun koşullarla yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.

Sektörümüzün ve Şirketimizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların hem mamül hem maliyet kalemlerinde yarattığı dalgalanmanın üstüne finansman maliyetlerinde yaşanan artış Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikamızın enerji yatırımı bitmeden geçici olarak kapanmasına yol açmıştı. Kağıt Fabrikası yatırım sürecinde yaşanan bürokratik gecikmeler, yatırım maliyetinin yaklaşık 200 milyon Euro seviyesine ulaşmasına ve ilave finansman yükü oluşmasına neden olmuştur. Bunun yanında kısa vadeye kayan banka kredilerinin oluşturduğu finansman baskısı ile önemli müşterilerimizden ticari alacakların tahsilinde yaşanan gecikmeler, Şirketimizin nakit akışında geçici bozulmalara yol açmış ve kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanmasında dönemsel güçlükler oluşturmuştur.

Finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimiz ana ortaklarının pay satışı yoluyla şirkete faizsiz kaynak sağlaması için yürütülen çalışmalarda, piyasa koşulları ve yatırımcı talebinin beklenen düzeyde gerçekleşmemesi nedeniyle pay devir bedellerinin tahsilatı planlanan takvim içerisinde gerçekleştirilememiştir.