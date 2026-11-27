Borusan Grubu’nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, kullanılmış nükleer yakıtı değerli enerji kaynaklarına dönüştürmek üzere yeni nesil geri dönüşüm tesisleri geliştiren Project Omega’ya yatırım yaptı. B Capital liderliğindeki 80 milyon dolarlık yatırım turuna Borusan Ventures’ın yanı sıra noa VC, 645 Ventures, Starship Ventures, Mantis Ventures ve diğer yatırımcılar katıldı.

Defne Kocabıyık Narter: Project Omega, nükleer enerjinin en önemli darboğazlarından birini çözüyor

Borusan Ventures Kurucusu ve Başkanı Defne Kocabıyık Narter, yatırımla ilgili şunları söyledi: “Yapay zekâ, veri merkezleri ve ileri üretimle birlikte hızla artan enerji talebi, nükleer enerjiyi önemli bir gündem maddesi haline getiriyor. Ancak nükleer kapasitenin büyümesi, güvenli yakıt tedarikine bağlı. Project Omega, bugün bir maliyet ve depolama sorunu olarak görülen kullanılmış nükleer yakıtı stratejik bir kaynağa dönüştürerek bu alandaki en önemli darboğazlardan birine çözüm getiriyor.

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Nükleer yakıt ve uzun ömürlü güç sistemlerini tek bir değer zincirinde birleştiren modeli, şirkete hangi reaktör teknolojisi öne çıkarsa çıksın nükleer dönüşümden pay alma imkânı veriyor.”

Project Omega’nın Kurucusu ve CEO’su Dr. Stafford Sheehan da şu ifadeleri kullandı: “Nükleer enerjinin yeniden yükselişi, güvenilir yakıt kaynakları olmadan mümkün değil. ABD’de yaklaşık 100 bin ton kullanılmış nükleer yakıt bulunuyor. Biz henüz değerlendirilmemiş bu kaynağı, yenilikçi geri dönüşüm teknolojimiz ve dikey entegre iş modelimizle yeniden ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz.”

Silikon Vadisi merkezli Borusan Ventures, ABD ve Avrupa’da enerji, mobilite, tedarik zinciri ve endüstriyel teknolojiler gibi alanlardaki erken aşama girişimlere yatırım yapıyor. Borusan Ventures, Borusan Grubu’nun 82 yıllık endüstriyel deneyiminden yararlanarak global başarı ve uzun vadeli etki hedeflediği girişimlere stratejik destek sağlıyor, yeni pazarlara erişim imkânı sunarak büyüme fırsatları yaratıyor.

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PROJECT OMEGA, KULLANILMIŞ NÜKLEER YAKITI STRATEJİK BİR KAYNAĞA DÖNÜŞTÜRÜYOR

2025 yılında kurulan Project Omega, hızla artan küresel elektrik talebi ve nükleer enerji hedefleri doğrultusunda kritik bir darboğaza odaklanıyor. Geliştirdiği erimiş tuz bazlı elektrokimyasal geri dönüşüm teknolojisiyle kullanılmış nükleer yakıttan değerli malzemeleri geri kazanıyor. Saf plütonyum ayrıştırmadan çalışan bu yöntem, nükleer atık hacmini yüzde 90’a kadar azaltma potansiyeli taşıyor. Geri kazanılan malzemeler reaktör yakıtına, ticari ve tıbbi kullanıma yönelik izotoplara ve uzun ömürlü güç sistemlerine dönüştürülüyor.

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İlk aşamada güç sistemlerine odaklanacak olan şirket; şarj etmenin, batarya değiştirmenin veya insan erişiminin zor olduğu koşullarda kesintisiz enerji sağlamayı hedefliyor. Bu sistemler; sensörler, otonom sistemler, haberleşme altyapıları, uzay araçları, deniz altı platformları ve diğer kritik görev ekipmanları için uzun süreli ve güvenilir enerji çözümleri sunmayı amaçlıyor.

2035’e kadar hem ABD’de hem de Türkiye’de elektrik talebinin yüzde 40’a yakın büyümesi beklenirken, ABD nükleer enerji kapasitesini 2050’ye kadar dört katına çıkarmayı hedefliyor. Geleneksel olarak atık kabul edilen kullanılmış nükleer yakıtın enerji potansiyelinin yaklaşık yüzde 90’ını koruduğunu ortaya koyan Project Omega, bu kaynağı yeniden değerlendirerek hem uranyum tedarikindeki dışa bağımlılığı azaltmayı hem de biriken nükleer atık sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor.

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Bu yılın başında 12 milyon dolarlık tohum yatırımı alan Project Omega, kısa sürede önemli kilometre taşlarına ulaştı. Şirket, Idaho Ulusal Laboratuvarı ile geri dönüşüm teknolojisini geliştirirken Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı’nda stronsiyum-90’dan kararlı elektrik akımı üretmeyi başardı. DARPA desteğiyle yeni nesil güç sistemleri üzerinde de çalışan şirket, aldığı yatırımla üretimi hızlandırmayı ve ilk nükleer yakıt geri dönüşüm tesisinin inşasına başlamayı planlıyor. Şirket ayrıca ABD’nin büyük nükleer elektrik üreticilerinden biriyle kullanılmış yakıt tedariki ve geri dönüştürülmüş yakıt alımını kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

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Project Omega’nın kurucusu ve CEO’su Dr. Stafford Sheehan, elektrokimyasal teknolojilerin geliştirilmesi ve endüstriyel ölçekte uygulanması konusunda deneyimli bir girişimci. Yale Üniversitesi’nde kimyasal fizik alanında doktora yapan Sheehan, daha önce atmosferdeki karbondioksiti jet yakıtına dönüştüren Air Company’yi kurdu ve şirketin CTO’luğunu üstlendi. Laboratuvar ortamında geliştirilen bilimsel yenilikleri ticari uygulamalara taşıma deneyimiyle Sheehan, bu birikimini Project Omega’nın teknolojilerine aktarıyor.