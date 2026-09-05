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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Gıda işletmelerine ağustosta 100 bin denetim

        Gıda işletmelerine ağustosta 100 bin denetim

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186,5 milyon lira ceza verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 13:34 Güncelleme:
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        Gıda işletmelerine ağustosta 100 bin denetim

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, 1-31 Ağustos'ta yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira para cezası uygulanırken, 49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
        #GIDA
        #denetim
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