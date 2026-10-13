Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.150,67 %-0,94
        DOLAR 49,3647 %0,14
        EURO 55,1859 %0,26
        GRAM ALTIN 6.655,10 %0,64
        BITCOIN 83.367,00 %0,45
        FAİZ 39,45 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,10 %0,47
        GBP/TRY 65,2915 %0,17
        EUR/USD 1,1171 %0,14
        BRENT PETROL 102,91 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 10.881,09 %0,64
        Haberler Ekonomi Para Dünya Piyasaları IMF dünya ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

        IMF dünya ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 06:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        IMF dünya ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti

        IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. AA'nın haberine göre, raporda, küresel ekonominin dayanıklılığını yeniden ortaya koyduğu ancak bu dayanıklılığın ülkeler arasında eşit dağılmadığı ve kısa vadede ekonomilerin uyum sağlama imkanlarının hızla daraldığı belirtildi.

        Orta Doğu'da uzayan savaş ve ticaret gerilimlerinden kaynaklanan süregelen baskılara rağmen 2026'nın ilk yarısındaki ekonomik faaliyetin beklenenden daha iyi seyrettiği aktarılan raporda, yapay zekaya yönelik güçlü yatırımların yön verdiği teknoloji döngüsünün talebi destekleyen bir ivme yarattığı kaydedildi.

        REKLAM

        Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

        IMF, son olarak temmuz ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,4 büyümesini öngörmüştü. Fon, nisan ayındaki tahminlerinde ise küresel ekonomik büyüme öngörüsünü bu yıl için yüzde 3,1 ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olarak açıklamıştı.

        KÜRESEL ENFLASYONUN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

        Raporda, küresel manşet enflasyonun büyük ölçüde enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan geçici artışın etkisiyle 2026'da yüzde 4,7'ye yükselmesinin, ardından 2027'de yüzde 4,1'e gerilemesinin beklendiği belirtildi.

        REKLAM

        Küresel ticaret hacmindeki büyümenin 2026'da yavaşlamasının, 2027'de ise istikrar kazanmasının beklendiğine işaret edilen raporda, bu görünümde tarifelerin olumsuz etkisi, üretim zincirlerindeki uyum süreci ve teknolojiyle bağlantılı ticaretin güçlü seyrini sürdürmesinin etkili olduğu ifade edildi.

        Raporda, küresel dengesizliklerin orta vadede yalnızca ılımlı ölçüde azalmasının beklendiği, orta vadeli büyüme görünümünün ise tarihsel standartlara kıyasla zayıf kalmaya ve ülkeler arasında farklılaşmaya devam ettiği aktarıldı.

        Risklerin aşağı yönlü eğilimi olduğuna işaret edilen raporda, Orta Doğu'da uzun süreli bir çıkmazın devam etmesinin veya gerilimin daha da tırmanmasının enerji ve gıda fiyatlarının yüksek ve oynak kalmasına, enflasyonist baskıların yeniden güçlenmesine, mali ve dış dengelerin bozulmasına ve büyümeyi baskılamasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

        REKLAM

        ABD'NİN BU YILKİ BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ, AVRO BÖLGESİ'NİN YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

        Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, gelişmiş ekonomiler grubunda yer alan ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2,3'te korunduğu, gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e yükseltildiği aktarıldı.

        Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,2'de sabit tutulduğu kaydedildi.

        Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,3'e, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığı, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e, gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirildiği bildirildi.

        REKLAM

        İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e, gelecek yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya yükseltildiği kaydedilen raporda, İspanya ekonomisine dair büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,8'de korunduğu aktarıldı.

        Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1'den yüzde 1,3'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü, Kanada ekonomisinin büyüme tahminlerinin bu yıl için yüzde 1,1, gelecek yıl için yüzde 1,7'de korunduğu, Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükseltildiği, gelecek yıl için yüzde 0,7'de sabit tutulduğu kaydedildi.

        REKLAM

        ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

        IMF'nin raporunda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşürüldüğü bildirildi.

        Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,4'ten yüzde 7'ye, gelecek yıla ilişkin tahminin de yüzde 6,7'den yüzde 7'ye çıkarıldığı kaydedilen raporda, Rusya ekonomisine dair büyüme beklentisinin ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü aktarıldı.

        TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 2,7 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

        Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

        REKLAM

        IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3,6 büyümesini öngörmüştü.

        Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31,2 ve 2027 yıl sonu tahmininin yüzde 26,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #imf
        #dünya ekonomisi
        #küresel ekonomi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor
        5 bölgeye uyarı! 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur bekleniyor
        "Putin anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor"
        "Putin anlaşma yapmayı Zelenskiy'den daha fazla istiyor"
        Akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar
        Akran zulmü! Çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar
        Tusk'tan 'casus yazılım' açıklaması
        Tusk'tan 'casus yazılım' açıklaması
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Sevgilisi de İstanbul'a geldi
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı!
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Sahte polisler iş insanını kaçırıp 10 milyonluk servetini gasp etti
        Cem kontrolde
        Cem kontrolde
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!
        Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar
        Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar
        "Korkutuyorsun beni"
        "Korkutuyorsun beni"
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        İnfaz girişimi başarısız oldu, cezaevine geri döndü
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        "Dünyanın en formda takımlarından biriyle oynayacağız!"
        Otomotivin 'Paris' savaşı
        Otomotivin 'Paris' savaşı