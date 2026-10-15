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        Haberler Ekonomi Teknoloji Japonya'dan ABD'ye 21 milyar dolarlık çip yatırımı

        Japonya'dan ABD'ye 21 milyar dolarlık çip yatırımı

        ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın New York eyaletinde GlobalFoundries tarafından işletilecek iki yarı iletken üretim tesisi için 21 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Japonya'dan ABD'ye 21 milyar dolar yatırım

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        GlobalFoundries ve ABD Ticaret Bakanlığının New York eyaletinin Malta kentinde iki yeni yarı iletken üretim tesisi kurulmasına yönelik 21 milyar dolarlık yatırım planını açıkladığını aktaran Trump, söz konusu yatırımın New York'ta yüksek ücretli 27 bin inşaat ve tedarik zinciri işi ile ilave binden fazla yüksek vasıflı üretim işi yaratacağını kaydetti.

        Trump, "Benim yönetimimde Japonya 21 milyar dolarlık yatırımın sermayesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, anlaşmanın, Amerikan sanayi altyapısını yeniden canlandırmak, yüz binlerce ücretli istihdam yaratmak, ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğini güçlendirmek amacıyla yaptığı "tarihi ticaret anlaşmalarının" bir sonucu olduğunu belirtti.

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        Japonya, Güney Kore ve Tayvan'dan gelen yatırım taahhütlerini büyük inşaat projelerine dönüştürdüklerine işaret eden Trump, bu anlaşmaların ABD'de yarı iletken üretimini ve enerji güvenliğini artıracağını, daha fazla istihdam yaratacağını vurguladı.

        Trump, yönetimi döneminde ABD Ticaret Bakanlığının ülke için gelir elde eden ilk bakanlık olduğunu savunarak, GlobalFoundries ile ABD vergi mükelleflerinin şirketin büyümesinden pay almasını sağlayacak ilave bir anlaşma yapıldığını da bildirdi.

        ABD Ticaret Bakanlığının silikon fotonik, silikon germanyum ve ileri paketleme teknolojilerine 955 milyon dolar yatırım yapacağını belirten Trump, "Bu, toplam yatırımlarımızı 1,63 milyar dolara çıkarıyor ve şu anda ABD hükümetinin payının değeri 2 milyar doların üzerinde. Hibeleri Amerika için paraya dönüştüren ilk yönetim biziz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Öte yandan, yarı iletken üreticisi GlobalFoundries'ten yapılan açıklamada, şirketin ABD-Japonya girişimi kapsamında New York eyaletinin Malta kentindeki tesisinde kurulacak iki yeni yarı iletken üretim tesisinin teknoloji sağlayıcısı ve işletmecisi olarak seçildiği bilgisi paylaşıldı.

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        #Japonya
        #ABD
        #çip
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