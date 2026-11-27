Türk girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılma eğilimi, şirket kuruluşunun yanı sıra vergi, muhasebe ve finansal operasyonların da sınır ötesinde yönetilmesini önemli bir ihtiyaç haline getiriyor. Özellikle İngiltere, dijital şirketleşme altyapısı ve uluslararası pazarlara erişim olanaklarıyla girişimcilerin tercih ettiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

İngiltere’de vergi, ödeme ve gümrük süreçlerinden sorumlu kamu kurumu HM Revenue & Customs’ın (HMRC) dijital vergi altyapısına yönelik gerekliliklerini tamamlayan Jestiyon, HMRC uyumlu ilk Türk yazılım şirketi oldu. Böylece Türkiye’de geliştirilen bir şirket yönetim teknolojisi, İngiltere vergi sistemine doğrudan entegre olabilecek altyapıya ulaştı.

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Jestiyon Kurucu Ortağı Arın Dağ, İngiltere’de bugüne kadar yetkili muhasebe ofisi olarak hizmet verdiklerini, şimdi ise şirket kuruluşu ve vergi beyanı süreçlerini doğrudan kendi teknolojik altyapıları üzerinden sunmaya başladıklarını ifade etti.

Arın Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt dışında şirket kurmak artık girişimciler açısından geçmişe göre çok daha erişilebilir. Asıl ihtiyaç, şirket kurulduktan sonra başlıyor. Vergi, muhasebe, faturalandırma, banka hareketleri ve finansal operasyonların farklı sistemler arasında kaybolmadan yönetilebilmesi gerekiyor.

Jestiyon’da geliştirdiğimiz teknolojinin merkezinde de bu ihtiyaç var. HMRC uyumlu ilk Türk yazılım şirketi olmamız, İngiltere’de oluşturduğumuz altyapı açısından önemli bir eşik. Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojiyi uluslararası vergi sistemleriyle entegre ederek girişimcilerin farklı ülkelerdeki şirketlerini daha kolay yönetebilecekleri bir yapı oluşturuyoruz.”

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TÜRK GİRİŞİMCİLERİN İNGİLTERE'DEKİ ŞİRKETLERİ TEK PLATFORMDAN YÖNETİLEBİLİYOR

Jestiyon’un geliştirdiği teknoloji; şirket kuruluşundan muhasebeye, gelir-gider ve nakit akışı takibinden fatura ve masraf yönetimine kadar şirketlerin finansal operasyonlarını uçtan uca ve aynı dijital altyapıda bir araya getiriyor. Bu gelişmeyle birlikte İngiltere’de faaliyet gösteren şirketlerin vergi ve muhasebe süreçlerinin de Jestiyon’un teknolojik altyapısı üzerinden yürütülmesi hedefleniyor.

VERGİ TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL ENTEGRASYON DÖNEMİ

Dünyada vergi süreçlerinin dijitalleşmesi hızlanırken, şirketlerin kullandığı finans ve muhasebe teknolojilerinin kamu sistemleriyle entegrasyonu da giderek önem kazanıyor. Bu dönüşüm, özellikle birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketler ve sınır ötesi girişimciler açısından finansal süreçlerin daha bütünleşik şekilde yönetilmesini beraberinde getiriyor.

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Jestiyon da geliştirdiği altyapıyla girişimcilerin farklı ülkelerdeki şirket kuruluşu ve yönetim süreçlerini tek noktadan yürütebilmesini hedefliyor. Şirket; Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, ABD, Almanya, Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde şirket kuruluşu ve yönetimine yönelik hizmetler sunuyor.