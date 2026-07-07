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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kahve fiyatları 6 ayın zirvesini gördü

        Kahve fiyatları 6 ayın zirvesini gördü

        Kahvenin libresi Brezilya ve Vietnam'daki hava olaylarından kaynaklanan arz endişeleri ve küresel kahve stoklarının azalacağına dair endişelerle 3,57 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesini gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kahve fiyatları 6 ayın zirvesini gördü

        Bu yıl düşüş trendinde hareket eden kahve fiyatlarında son zamanlarda toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Güney Amerika'daki elverişli iklim koşulları, Orta Doğu'daki gerilimler ve ABD'nin Brezilya'ya ek gümrük vergilerini kaldırması kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili olmuştu.

        ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan dolayı artan navlun ve sigorta maliyetleri de kahve talebindeki düşüşte başı çekmişti. Kahvenin libresi bu gelişmelerle yılın ilk yarısında yüzde 15 gerilemişti. Son zamanlarda iklimsel faktörlerden dolayı küresel kahve stoklarının azalacağına ilişkin endişelerle kahve fiyatları yükselişe geçti.

        Yıla 3,48 dolardan başlayan kahve fiyatları söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında 2,38 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden yükselişe geçen kahve fiyatları haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı. Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları dün 3,57 dolara ulaşarak 6 ayın zirvesini gördü. Kahve fiyatları 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti.

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