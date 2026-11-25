Önceki yazımızda İTO Konut İnşaatı Meslek Komitesi üyesi ve Yüksek Mimar Emrullah Yedikardeş’in düzenlemenin güvenli konuta geçişi hızlandırabileceği görüşünü dile getirmiştik. Yedikardeş, aynı zamanda yeni finansman modelleri önerisinde de bulunuyor.

KONUT DEĞİŞTİRME KREDİSİ ÖNERİSİ

Bankaların ve gayrimenkul geliştiricilerinin iş birliğiyle konut değiştirmeye yönelik finansman modelleri geliştirilebileceğini belirten Yedikardeş, mevcut konutun satışına kadar geçecek sürenin özel olarak finanse edilebileceği bir sistem önerdi.

“Vatandaşa mevcut konutunu değerinin altında, aceleyle satmak zorunda kalmayacağı bir süre tanınabilir. Bankalar, gerekli teminat ve ödeme gücü koşulları çerçevesinde, eski konutun satışına kadar geçecek dönemi kapsayan bir finansman modeli geliştirebilir. Satış gerçekleştiğinde kredi borcunun önemli bir kısmı kapatılarak kalan tutar uzun vadeye yayılabilir. Böyle bir sistem özellikle eski yapı stokunda yaşayan vatandaşların daha güvenli konutlara geçişini destekleyebilir.”

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ENERJİ VERİMLİ KONUTLAR DAHA AVANTAJLI

Konut finansmanında enerji performansına göre farklılaşan kredi oranlarının da önemli bir gelişme olduğunu belirten Yedikardeş, konut satın alırken yalnızca satış fiyatına değil, kullanım süresince ortaya çıkacak maliyetlere de bakılması gerektiğini ifade etti.

“Enerji verimliliği yüksek bir konut, hanenin uzun vadeli harcamalarını azaltabilir. Deprem güvenliği, enerji performansı ve yapının kullanım ömrü birlikte değerlendirilmelidir. Finansman politikalarının nitelikli konut üretimini teşvik edecek şekilde geliştirilmesi hem tüketici hem de ülke ekonomisi açısından kazanım sağlayacaktır.”

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GÜVENLİ KONUTA GEÇİŞ DE DESTEKLENMELİ

Konut politikalarının önemli hedeflerinden birinin de mevcut yapı stokunun niteliğini yükseltmek olması gerektiğini kaydeden Yedikardeş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konut finansmanını yalnızca tapu edinmeyi sağlayan bir araç olarak görmemeliyiz. Finansman aynı zamanda şehirlerin daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayan bir araç olabilir. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesinin yanı sıra eski ve riskli yapılarda yaşayanların güvenli konutlara geçişini kolaylaştıracak modeller de geliştirmeliyiz.”