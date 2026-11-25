Konut finansmanında önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce bir konutu bulunan vatandaşların yeni bir konut satın almak istediklerinde karşılaştıkları yüzde 75'lik kredi-değer oranı azaltımı, yeni düzenlemeyle birlikte en az iki konutu bulunanlar için uygulanacak. Böylece tek konutu olan vatandaşların mevcut evlerini satmadan yeni bir konut almak için daha yüksek tutarda kredi kullanabilmelerinin önü açıldı.

Esra Toptaş'ın haberine göre İTO Konut İnşaatı Meslek Komitesi üyesi ve Yüksek Mimar Emrullah Yedikardeş, düzenlemenin yalnızca gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik açısından değil, eski yapı stokundan daha güvenli konutlara geçiş açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yedikardeş, Türkiye'de konut finansmanının ilk kez ev sahibi olacaklar kadar mevcut konutunu değiştirmek isteyenlerin ihtiyaçları gözetilerek de şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

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EVİNİ SATMADAN YENİSİNİ ALABİLECEK

Konut değiştirmek isteyen vatandaşların önemli bir finansman sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Yedikardeş, şunları söyledi:

"Bir vatandaşın 30 yıllık bir apartman dairesinde yaşadığını ve daha güvenli bir konuta geçmek istediğini düşünelim. Bugüne kadar bu kişinin karşısında iki seçenek vardı. Ya mevcut konutunu satıp yeni bir konut arayışına girecek ya da ev sahibi olduğu için oldukça sınırlı bir krediyle yeni konut almaya çalışacaktı. İlk seçenekte satış ile satın alma arasındaki sürede fiyatların değişmesi, geçici barınma ihtiyacı ve taşınma maliyetleri gibi riskler bulunuyordu. İkinci seçenekte ise yüksek miktarda nakit gerekiyordu. Yeni düzenleme bu sıkışıklığın aşılması açısından önemli bir adım."

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KREDİ LİMİTİNİN ARTMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kullanılabilecek kredi tutarının yükselmesinin önemli olduğunu ancak vatandaşın ödeme gücünün de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yedikardeş, krediye erişim ile krediyi geri ödeyebilmenin iki ayrı konu olduğuna dikkat çekti.

Yedikardeş, "Özellikle mevcut konutunu satarak yeni bir konut almak isteyen vatandaşların finansman ihtiyacı farklı. Bu kişiler çoğu zaman yeni konutun bedelinin tamamını değil, eski konutuyla yeni konutu arasındaki fiyat farkını finanse etmek istiyor. Dolayısıyla mevcut bir gayrimenkul varlığına sahip olsalar da nakit akışında sorun yaşayabiliyorlar. Kredi limitlerinin artırılması kadar, ödeme koşullarının bu ihtiyaca göre çeşitlendirilmesi de önem taşıyor" dedi.

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KONUT DEĞİŞTİRME KREDİSİ ÖNERİSİ

Bankaların ve gayrimenkul geliştiricilerinin iş birliğiyle konut değiştirmeye yönelik finansman modelleri geliştirilebileceğini belirten Yedikardeş, mevcut konutun satışına kadar geçecek sürenin özel olarak finanse edilebileceği bir sistem önerdi.

Yedikardeş, önerisini şu sözlerle anlattı:

"Vatandaşa mevcut konutunu değerinin altında, aceleyle satmak zorunda kalmayacağı bir süre tanınabilir. Bankalar, gerekli teminat ve ödeme gücü koşulları çerçevesinde, eski konutun satışına kadar geçecek dönemi kapsayan bir finansman modeli geliştirebilir. Satış gerçekleştiğinde kredi borcunun önemli bir kısmı kapatılarak kalan tutar uzun vadeye yayılabilir. Böyle bir sistem özellikle eski yapı stokunda yaşayan vatandaşların daha güvenli konutlara geçişini destekleyebilir."

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ENERJİ VERİMLİ KONUTLAR DAHA AVANTAJLI

Konut finansmanında enerji performansına göre farklılaşan kredi oranlarının da önemli bir gelişme olduğunu belirten Yedikardeş, konut satın alırken yalnızca satış fiyatına değil, kullanım süresince ortaya çıkacak maliyetlere de bakılması gerektiğini ifade etti.

Yedikardeş, "Enerji verimliliği yüksek bir konut, hanenin uzun vadeli harcamalarını azaltabilir. Deprem güvenliği, enerji performansı ve yapının kullanım ömrü birlikte değerlendirilmelidir. Finansman politikalarının nitelikli konut üretimini teşvik edecek şekilde geliştirilmesi hem tüketici hem de ülke ekonomisi açısından kazanım sağlayacaktır" dedi.

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GÜVENLİ KONUTA GEÇİŞ DE DESTEKLENMELİ

Konut politikalarının önemli hedeflerinden birinin de mevcut yapı stokunun niteliğini yükseltmek olması gerektiğini kaydeden Yedikardeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konut finansmanını yalnızca tapu edinmeyi sağlayan bir araç olarak görmemeliyiz. Finansman aynı zamanda şehirlerin daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayan bir araç olabilir. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesinin yanı sıra eski ve riskli yapılarda yaşayanların güvenli konutlara geçişini kolaylaştıracak modeller de geliştirmeliyiz."