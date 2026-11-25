Konut kredisi faizlerinin yüksek olması ve nakde ulaşmakta yaşanan zorluklar, konut alıcılarını alternatif ödeme yöntemlerine yöneltiyor. Esra Toptaş'ın haberine göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, tamamlanmış dairelerini satmak isteyen bazı inşaat firmalarının otomobil, arsa ve konutu takasa aldığını, kalan tutar için ise senetli ödeme planı sunduğunu belirtti.

Araç, "Bir otomobil, sıfır dairenin peşinatına sayılıyor. Bir arsa, satış bedelinin bir kısmını karşılıyor. Evini değiştirmek isteyen alıcı da mevcut dairesini takasa verebiliyor. Konut satışları yavaşlayınca, özellikle inşaatı tamamlanmış projelerde takas ve senet yeniden pazarlık masasına geldi" dedi.

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ALTININI BOZDURMAYAN, MEVDUATIN VADESİNİ BEKLEYEN VAR

Şenay Araç'a göre konut alım kararını kredi faizlerinin yanı sıra vatandaşın birikimini ne zaman nakde çevirebildiği de belirliyor. Altın fiyatları gerilediğinde bazı alıcılar fiyatların toparlanmasını beklerken mevduat faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle parasını bankada değerlendiren bazı alıcılar ise vade sonunu bekliyor.

Aradaki farkı konut kredisiyle kapatmak pahalıya gelince otomobilini, arsasını ya da mevcut evini takasa verebilen alıcılar için yeni bir pazarlık süreci başlıyor.

OTOMOBİL PEŞİNAT, KALAN TUTAR SENET

Takaslı konut satışının nasıl gerçekleştiğini anlatan Araç, şu ifadeleri kullandı:

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"Firma takası kabul ederse, üzerinde anlaşılan tutar dairenin fiyatından düşülüyor. Kalan fark nakit ödenebiliyor veya firmanın sunduğu ödeme planına göre senede bağlanıyor. Bazı firmalar ise doğrudan nakit peşinat ve senetle satış yapıyor. Örneğin, peşin fiyatı 6 milyon TL olan bir daire için firma otomobili 1 milyon 500 bin TL'den takasa kabul ettiğinde kalan tutar 4 milyon 500 bin TL oluyor. Aynı dairenin vadeli satış fiyatı 6 milyon 600 bin TL ise otomobilin bedeli düşüldükten sonra ödenecek tutar 5 milyon 100 bin TL'ye çıkıyor. Bu örnekte vade, alıcının cebinden çıkacak parayı 600 bin TL artırıyor."

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ARABAYA VERİLEN FİYAT KADAR SENETLERİN TOPLAMI DA ÖNEMLİ

Araç, takas teklifini değerlendirirken dairenin peşin fiyatına, takasa verilen malın değerine, peşinat ve senetlerin toplamına birlikte bakılması gerektiğini vurguladı.

Araç, "Otomobil için verilen teklif yüksek görünebilir. Alıcının ödeyeceği toplam bedel, otomobilin değeriyle birlikte cebinden çıkacak parayı hesapladığında ortaya çıkıyor" dedi.