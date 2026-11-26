TCMB, 20 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 20 Kasım itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 8 milyar 874 milyon dolar azalarak 50 milyar 376 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Kasım'da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyar 104 milyon dolar azalışla 99 milyar 700 milyon dolardan 91 milyar 596 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 20 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 16 milyar 978 milyon dolar azalarak 158 milyar 950 milyon dolardan, 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.

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TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):