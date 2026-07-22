Piyasa kapanışı: 22 Temmuz 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.116,64 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,02 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi FRIGO,KUYAS,DIRIT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ISBTR,DESPC,SKBNK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (17.620.866.151.75 TL), SASA (15.425.008.756.98 TL), THYAO (11.347.778.571.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 47,22 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,20 yükselerek 53,91 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 1,98 artış ile 4.157,82 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,03 yükselişle 6.311,98 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.320,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.154,13 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 65.989,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,97 düşerek 1.946,97 dolardan işlem gördü.