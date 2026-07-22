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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 22 Temmuz 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 22 Temmuz 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (22 Temmuz 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak 14.116,64 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 47,22 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,03 ile 6.311,98 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.116,64 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,02 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi FRIGO,KUYAS,DIRIT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ISBTR,DESPC,SKBNK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (17.620.866.151.75 TL), SASA (15.425.008.756.98 TL), THYAO (11.347.778.571.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        370.00
        2.78 %
        17.620.866.152
        S
        2.64
        5.18 %
        15.425.008.757
        T
        321.00
        1.10 %
        11.347.778.572
        T
        49.84
        0.61 %
        10.344.919.721
        A
        300.00
        0.00 %
        8.446.908.486
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        2.31
        10.00 %
        139.729.873
        K
        66.55
        10.00 %
        630.749.818
        D
        23.34
        9.99 %
        1.539.897
        S
        78.15
        9.99 %
        26.056.170
        D
        23.56
        9.99 %
        460.011.346
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        486,000.00
        -9.99 %
        5.027.445
        D
        52.25
        -9.99 %
        78.684.693
        S
        14.51
        -9.99 %
        900.897.626
        B
        47.08
        -9.98 %
        22.465.211
        G
        15.96
        -9.98 %
        3.971.508.668
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 47,22 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,20 yükselerek 53,91 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,22
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,91
        0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,98 artış ile 4.157,82 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,03 yükselişle 6.311,98 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.320,09 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.154,13 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.157,82
        1,98 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.311,98
        2,03 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.154,13
        2,03 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.320,09
        2,03 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,00 değer kaybederek 65.989,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,97 düşerek 1.946,97 dolardan işlem gördü.

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