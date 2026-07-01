Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.342,23 %1,56
        DOLAR 46,6668 %0,02
        EURO 53,1806 %-0,24
        GRAM ALTIN 6.127,23 %1,92
        FAİZ 40,06 %-0,37
        GÜMÜŞ GRAM 90,35 %2,83
        BITCOIN 60.253,00 %2,75
        GBP/TRY 61,9815 %0,12
        EUR/USD 1,1390 %-0,28
        BRENT 71,46 %-2,04
        ÇEYREK ALTIN 10.018,01 %1,92
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (01 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (01 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Temmuz 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kazanarak 14.342,23 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,67 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,97 değer kazanarak 6.130,14 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (01 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 01 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.342,23 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,56 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CMBTN,EMPAE,KLNMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PASEU,OZRDN,KERVN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.674.886.110.25 TL), ASELS (18.553.965.388.75 TL), AKBNK (10.707.398.664.45 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.50
        0.77 %
        19.674.886.110
        A
        371.25
        7.61 %
        18.553.965.389
        A
        77.85
        1.10 %
        10.707.398.664
        Y
        40.60
        1.15 %
        7.994.915.859
        I
        14.93
        0.81 %
        7.744.037.882
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        1,749.00
        10.00 %
        133.182.330
        E
        77.55
        10.00 %
        192.789.713
        T
        9.90
        10.00 %
        6.622.383
        I
        585,630.00
        10.00 %
        9.930.810
        A
        42.94
        9.99 %
        285.704.296
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        94.20
        -8.90 %
        918.787.404
        O
        26.22
        -7.09 %
        10.543.705
        K
        6.27
        -6.70 %
        6.883.223
        Z
        10.84
        -6.55 %
        376.226.301
        A
        35.08
        -6.50 %
        4.111.765
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 46,67 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,24 düşüş ile 53,18 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,67
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        53,18
        -0,24 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Temmuz 2026 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,91 değer kazanarak 4.084,53 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,97 değer kazanarak 6.130,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.022,78 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 39.968,50 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.084,53
        1,91 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.130,14
        1,97 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.968,50
        1,97 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.022,78
        1,97 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,54 değer kazanarak 60.359,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,98 yükselerek 1.625,10 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran görüşmesi yarın, Özgür Özel'in 'Yeni parti'sinin ismi ne olacak?, Komedyen Deniz Göktaş'a soruşturma

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞME YARIN OLACAKABD ve İran arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği bir ateşkes süreci var. ABD Başkanı Trump, ABD ve İran taraflarının yeniden görüşeceği zamana ilişkin "İran görüşme talep etti, görüşme yarın...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 1 Temmuz 2026 haberleri
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!