Piyasa raporu (01 Temmuz 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Temmuz 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,56 değer kazanarak 14.342,23 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,67 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,97 değer kazanarak 6.130,14 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 01 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.342,23 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,56 oldu.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CMBTN,EMPAE,KLNMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PASEU,OZRDN,KERVN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.674.886.110.25 TL), ASELS (18.553.965.388.75 TL), AKBNK (10.707.398.664.45 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
328.50 ₺
|
0.77 %
|
19.674.886.110
|
371.25 ₺
|
7.61 %
|
18.553.965.389
|
77.85 ₺
|
1.10 %
|
10.707.398.664
|
40.60 ₺
|
1.15 %
|
7.994.915.859
|
14.93 ₺
|
0.81 %
|
7.744.037.882
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1,749.00 ₺
|
10.00 %
|
133.182.330
|
77.55 ₺
|
10.00 %
|
192.789.713
|
9.90 ₺
|
10.00 %
|
6.622.383
|
585,630.00 ₺
|
10.00 %
|
9.930.810
|
42.94 ₺
|
9.99 %
|
285.704.296
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
94.20 ₺
|
-8.90 %
|
918.787.404
|
26.22 ₺
|
-7.09 %
|
10.543.705
|
6.27 ₺
|
-6.70 %
|
6.883.223
|
10.84 ₺
|
-6.55 %
|
376.226.301
|
35.08 ₺
|
-6.50 %
|
4.111.765
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Temmuz 2026 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 46,67 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,24 düşüş ile 53,18 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,67 ₺
|
0,02 %
|
E
|
53,18 ₺
|
-0,24 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Temmuz 2026 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,91 değer kazanarak 4.084,53 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,97 değer kazanarak 6.130,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.022,78 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 39.968,50 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.084,53 ₺
|
1,91 %
|
6.130,14 ₺
|
1,97 %
|
39.968,50 ₺
|
1,97 %
|
10.022,78 ₺
|
1,97 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,54 değer kazanarak 60.359,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,98 yükselerek 1.625,10 dolardan işlem gördü.