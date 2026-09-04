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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ragıp Balcıoğlu: “Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümler sunuyoruz”

        Ragıp Balcıoğlu: “Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümler sunuyoruz”

        Arçelik, yıkama, kurutma, pişirme ve soğutma kategorilerindeki yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Ürünlerde enerji ve zaman kullanımına yönelik özelliklerin yanı sıra yapay zekâ, akıllı sensörler ve bağlantılı kullanım teknolojileri kullanılıyor. Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu,"Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümler sunuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        "Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi çözümler sunuyoruz"

        Arçelik, yıkama, kurutma, pişirme ve soğutma kategorilerindeki yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Ürünlerde akıllı sensörler, yapay zekâ destekli algoritmalar, kontrollü buhar sistemleri ve bağlantılı kullanım özellikleri kullanılıyor. Arçelik ve Beko markalarının yanı sıra küresel pazarlarda Whirlpool, Hotpoint ve Bauknecht markalarıyla sunulan ürünlerde enerji ve zaman kullanımına yönelik özellikler bulunuyor.

        Şirketin çamaşır yıkama ve kurutma ürünleri arasında Beko’nun tam kapasite çamaşırları 40°C’de 40 dakikada yıkayan SuperWash teknolojisi, Whirlpool’un A enerji sınıfı limitinden yüzde 60 daha az enerji tükettiği belirtilen çamaşır makineleri ve Hotpoint’in kurutma sırasında kumaşlara iki kata kadar daha hassas bakım sağladığı belirtilen FabricCare™ teknolojisi bulunuyor. Pişirme kategorisinde Beko’nun 59 dakikada fırın temizliği sağlayan PyroPro® teknolojisi ve SafeCook özellikli indüksiyonlu ocağı, Hotpoint’in üç dakikalık pizza fonksiyonu ile Whirlpool ve Bauknecht’in MattProtect® yüzey teknolojisi yer alıyor. Buzdolaplarında Beko’nun VitalCare® teknolojisi antioksidanların korunmasına yardımcı olurken, AeroFlow® teknolojisi gıdaların tazelik süresinin uzatılmasına yönelik kullanılıyor. Arçelik ve Beko’nun seçili modellerinde, mutfak dolaplarına 0,3 santimetre boşlukla yerleşebilen fit tasarım ve yüzde 20’ye varan ek enerji tasarrufu sağladığı belirtilen yapay zekâ teknolojisi bulunuyor. Yeni cam serisi, 655 litrelik XXL serisi ve 600 litrenin üzerinde kapasite sunan 91 santimetre genişliğindeki dört kapılı ve Side-by-Side gardırop modelleri de yeni ürünler arasında yer alıyor.

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        Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, “Arçelik olarak teknolojiyi, tüketiciye gerçek fayda sağlayan çözümlere dönüştürmeye odaklanıyor; sürdürülebilirliği, kaliteyi ve yenilikçiliği ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde konumluyoruz. Farklı pazarlardan ve markalarımızdan edindiğimiz küresel deneyimimiz, güçlü ar-ge birikimimiz ve tasarım yetkinliğimiz bu alandaki en önemli gücümüzü oluşturuyor. Yeni nesil teknolojilerimizle tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bunun somut karşılığını çamaşır yıkama ve kurutmada zaman kazandıran, mutfakta hazırlık ve temizlik süreçlerini kolaylaştıran, gıdaların daha uzun süre korunmasına yardımcı olan yeniliklerimizle ortaya koyuyoruz. Amacımız, insanların günlük yaşamında karşılığı olan teknolojiler geliştirirken, daha sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek. Önümüzdeki dönemde de bu birimimizi geleceğin ev yaşamını şekillendirecek teknolojiler geliştirmek için kullanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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        ÇAMAŞIR BAKIMINDA YENİ TEKNOLOJİLER

        Beko’nun SuperWash teknolojisi, tam kapasite çamaşırları 40°C’de 40 dakikada yıkıyor. Geliştirilmiş tambur kanadı ve güncellenen yıkama algoritmasıyla deterjanın daha hızlı çözünmesini ve suyun tambur içinde daha dengeli dağılmasını sağlayan teknoloji, günlük programlarda zamandan ve enerjiden yüzde 35’e varan tasarruf sağlıyor.

        Whirlpool*’un 9 kilogram kapasiteli yeni çamaşır makinelerinin ise A enerji sınıfı limitinden yüzde 60 daha az enerji tükettiği belirtiliyor.

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        Hotpoint’in kurutma makinelerinde sunduğu FabricCare™ teknolojisi, tambur hareketlerini optimize ederek kurutma sırasında giysilerin maruz kaldığı sürtünmeyi azaltıyor. Teknolojinin kumaşlara iki kata kadar daha hassas bakım sağladığı ve giysilerin daha uzun süre korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

        PİŞİRME TEKNOLOJİLERİ

        Beko’nun PyroPro® teknolojisi, 420°C sıcaklıkla yağ ve yemek kalıntılarını küle dönüştürerek fırın temizliğini 59 dakikada tamamlıyor. Teknolojinin standart pirolitik temizleme programına kıyasla yüzde 47’ye varan enerji tasarrufu sağladığı belirtiliyor. HomeWhiz® bağlantısı sayesinde temizleme süreci uzaktan takip edilebiliyor.

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        Beko’nun yeni indüksiyonlu ankastre ocağında SafeCook teknolojisi bulunuyor. Bu özellik, sulu yemeklerde su tükendiğinde pişirme işlemini otomatik olarak sonlandırıyor. Flexi bölme ise iki pişirme alanının birleştirilmesine olanak tanıyor.

        Hotpoint’in pizza fonksiyonu, 20 dakikalık ön ısıtmanın ardından taze pizzayı üç dakikada pişiriyor. Farklı hamur ve pizza türlerine uygun üç yoğunluk seviyesi bulunan fonksiyonda özel pizza taşı kullanılıyor.

        Whirlpool ve Bauknecht’in yeni MattProtect yüzey teknolojisi için standart parlak seramik cama kıyasla üç kata kadar daha yüksek çizilme direnci, üç kata kadar daha kolay temizleme ve yüzeyde parça kopmasına karşı üç katın üzerinde dayanıklılık değerleri veriliyor.

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        BUZDOLAPLARINDA YENİ TEKNOLOJİLER

        Arçelik ve Beko’nun yeni buzdolabı modelleri arasında cam serisi, 655 litrelik XXL serisi ve 600 litrenin üzerinde kapasite sunan 91 santimetre genişliğindeki dört kapılı ve Side-by-Side gardırop modelleri bulunuyor.

        Yeni modellerde fit yerleşim özelliği sayesinde, sağ ve sol yanlarda 5’er santimetre yerine 0,3’er santimetrelik boşluk bırakılarak mutfak dolaplarına yerleşim sağlanabiliyor. Yapay zekâ teknolojisinin kullanım alışkanlıklarını ve çevresel koşulları analiz ederek yüzde 20’ye varan ek enerji tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

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        Beko’nun VitalCare™ teknolojisi, meyve ve sebzelerdeki antioksidanların korunmasına yardımcı olurken, AeroFlow® teknolojisi soğuk havayı dengeli dağıtarak gıdaları yüzde 30’a kadar daha uzun süre taze tutuyor.

        Gardırop tipi modellerde su pınarı ve buz makinesi de bulunuyor. Buz makinelerinin günlük 2 kilograma kadar buz üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

        Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, “Arçelik olarak teknolojiyi, tüketiciye gerçek fayda sağlayan çözümlere dönüştürmeye odaklanıyoruz. Sürdürülebilirliği, kaliteyi ve yenilikçiliği ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde konumluyoruz. Farklı pazarlardan ve markalarımızdan edindiğimiz küresel deneyimimiz, güçlü ar-ge birikimimiz ve tasarım yetkinliğimiz bu alandaki en önemli gücümüz. Bu birikimi, geleceğin ev yaşamını şekillendirecek teknolojiler geliştirmek için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

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        #Arçelik
        #Beko
        #ragıp balcıoğlu
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