Rekabet Kurumu 55 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 55 rekabetçi uzman elemanı istihdam edecek.
Giriş: 28 Kasım 2026 - 16:29 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 15'i genel, 15'i iktisat, 15'i hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak.
Sınava katılacak aday tek kadroya başvurabilecek.
Adaylar, başvurularını 7 Aralık-21 Aralık tarihlerinde e-Devlet-Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapabilecek.
Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 23 Ocak 2027 Cumartesi Ankara'da gerçekleştirilecek.
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