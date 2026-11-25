“Sağlık Ekosisteminde Dayanıklılık” temasıyla Antalya Belek Calista Luxury’de düzenlenecek Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) 13. Ulusal Kongresi, kamu yöneticilerini, sağlık ve sigorta sektörünün üst düzey temsilcilerini, akademisyenleri, ilaç sektörü yöneticilerini ve teknoloji girişimcilerini bir araya getirecek.

26 Kasım’da gerçekleştirilecek açılış töreninde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan, SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Çınar ve Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş konuşma yapacak.

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SİGORTACILIKTA KURUMSAL DAYANIKLILIK

Kongrenin ilk gününde özel sağlık kurumları ve sigorta şirketleri perspektifinden kurumsal dayanıklılık değerlendirilecek. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Hasan Basri Velioğlu’nun moderatörlüğündeki panelde OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat ve Acıbadem Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç yer alacak. Sigortacılık sektörünün değerlendirileceği oturumda ise Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, Sompo Sigorta CEO’su Fahri Uğur ve Medisa Sigorta CEO’su Esra Öge görüşlerini paylaşacak.

DÜNYADAN YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

27 Kasım’da Anadolu Sigorta Kadıköy Bölge Müdürü Dr. Ayşegül Tözeren’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Türkiye ve Dünyadan Yenilikçi Uygulamalar” başlıklı panelde, sağlık ve sigortacılık alanındaki yenilikçi yaklaşımlar uluslararası bir perspektifle değerlendirilecek.

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Allianz Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, King’s College London’dan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Sanofi Gulf ve Suudi Arabistan Pazara Erişim Direktörü Islam Yassin’in katılacağı panel, sigortacılık, akademi ve ilaç sektörünü bir araya getirecek.

Kongrenin ikinci gününde ayrıca sağlıkta girişimcilik, yatırım ekosistemi, sağlıklı yaş alma ve esenlik konuları ele alınacak. Ahmet Şerif İzgören, “Hayata Umut, Değer ve Sağlık Katmak” başlıklı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak.

GELECEĞİ İNŞA ETMEK

Kongrenin son bilimsel program gününde ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki yeni dinamikler, biyoteknoloji, akreditasyon, yapay zekâ, teknolojik egemenlik ve dijital patoloji gündeme taşınacak.

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Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastik sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile klinik spor psikoloğu ve milli padel sporcusu Dr. Berceste Şeber de dayanıklılık kavramını sporcu perspektifinden değerlendirecek.

Kamu, özel sektör ve akademi temsilcilerini buluşturacak SASDER 13. Ulusal Kongresi, sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliği ve geleceğine ilişkin disiplinler arası bir tartışma platformu sunacak.