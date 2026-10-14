Şekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kredi

Şekerbank,15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde çiftçi kadınlara yönelik gelenekselleşen kampanyasını bu yıl da sunduğunu bildirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında kadın çiftçilere masrafsız kredi kullanım imkanı sunuluyor.

Hasat dönemine uygun yılda bir ödeme ve 24 aya varan vade avantajıyla sunulan kredi ile kadın çiftçiler, taksit tarihlerini tarımsal faaliyetlerinden elde ettikleri gelire göre ayarlayabilecekler.