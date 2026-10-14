Şekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kredi
Şekerbank, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel kampanyası kapsamında kadın çiftçilere, hasat dönemine uygun yılda bir ödemeli ve 24 aya varan vadeli, masrafsız kredi imkanı sunduğunu bildirdi
Giriş: 14 Ekim 2026 - 11:56 Güncelleme:
Şekerbank,15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde çiftçi kadınlara yönelik gelenekselleşen kampanyasını bu yıl da sunduğunu bildirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre 30 Ekim tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında kadın çiftçilere masrafsız kredi kullanım imkanı sunuluyor.
Hasat dönemine uygun yılda bir ödeme ve 24 aya varan vade avantajıyla sunulan kredi ile kadın çiftçiler, taksit tarihlerini tarımsal faaliyetlerinden elde ettikleri gelire göre ayarlayabilecekler.
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