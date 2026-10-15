Sinpaş Holding, COP31'de iklim destekçisi oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Sinpaş Holding bünyesinde sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel etkilerin ölçülmesi, raporlanması ve azaltılmasına yönelik çalışmalarla destekleniyor. Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS), Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) gibi ulusal ve uluslararası çerçeveler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar; karbon ayak izi hesaplamaları, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, iklim risklerinin değerlendirilmesi ve çevresel performansın şeffaf biçimde ortaya konulmasına odaklanıyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartların yanı sıra yaşam döngüsü analizi (LCA), çevresel ürün beyanı (EPD) ve su ayak izi ölçümleri de grup bünyesindeki uygulamalar arasında yer alıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları, atık ısı geri kazanımı, endüstriyel suyun yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı ve akıllı bina otomasyonları gibi uygulamalarla desteklenen bu yaklaşım, sürdürülebilirliğin yatırım kararlarından üretim ve işletme süreçlerine kadar geniş bir alanda ele alınmasını sağlıyor.

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Sinpaş Holding, COP31 kapsamında oluşturacağı özel tanıtım alanında, grup şirketlerinin farklı faaliyet alanlarında geliştirdiği çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını ziyaretçilere sunacak.