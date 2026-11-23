Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100-125 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balıkçı Tarık Arslantürk, AA muhabirine, geçen sezona göre bu yıl balık çeşitliliği yaşandığını belirtti.

Tezgahlarda en çok palamut, istavrit ve mezgit bulunduğunu ifade eden Arslantürk, son günlerde de hamsinin satışa sunulduğunu kaydetti.

Satışların iyi olduğunu, vatandaşın özellikle palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Arslantürk, "Son yılların en fazla palamut avıyla karşı karşıyayız. Hem biz hem vatandaşlar memnun" dedi.

Sezonun verimli geçmesinin fiyatlara yansıdığının altını çizen Arslantürk, "Palamudun tanesi 100 ile 125 liradan satışa sunulurken. İstavrit 250, mezgit 300, hamsi ise 250 liradan satışa sunuluyor. Özellikle palamut bolluğunun birkaç ay daha sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Arslantürk, havaların soğumasıyla balıklara olan ilginin arttığını sözlerine ekledi.