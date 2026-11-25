Habertürk Manşet - 24 Kasım 2026 (28 Saatlik Aslan Aramasında Gerçek Ne Çıktı?)

Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın moderatörlüğünde günün öne çıkan iki kritik dosyası, saha notları ve hukuki boyutlarıyla masaya yatırıldı. Programın ilk bölümünde, İstanbul Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kamerası görüntüleriyle başlayan ve jandarma komando, polis, belediye ile Milli Parkla... Daha Fazla Göster Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın moderatörlüğünde günün öne çıkan iki kritik dosyası, saha notları ve hukuki boyutlarıyla masaya yatırıldı. Programın ilk bölümünde, İstanbul Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kamerası görüntüleriyle başlayan ve jandarma komando, polis, belediye ile Milli Parklar ekiplerinin termal dronlarla 28 saat boyunca yürüttüğü "firari aslan" aramasının perde arkası ele alındı. İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı açıklamalar ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın detaylarını Habertürk Muhabiri Gizem Türemen sahadan izlenimleriyle aktarırken; arama çalışmalarına katılan Vahşi Hayvan Eğitmeni Ahmet Akbey termal kameraların belirlediği 3 noktada hangi hayvanlarla karşılaştıklarını ve bölgede neden aslan izi bulunmadığını anlattı. Eski Savcı ve Avukat Alp Tekin Yıldırım ise Türkiye'nin transit ülke konumunda olduğu yasa dışı vahşi hayvan kaçakçılığı ağını ve 2025 yılı operasyon verilerini değerlendirdi. Yayının ikinci bölümünde, İstanbul Pendik'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada kendisine iki tabanca çekip bacağından yaralayan iş insanı Aykut Karagöz'ün silahlarından birini alarak ölümüne neden olan tutuklu sanık Hamza Karaman hakkında mahkemenin Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında verdiği "meşru müdafaa ve çaresizlik" gerekçeli beraat ve tahliye kararı incelendi. Eski Savcı Alp Tekin Yıldırım, iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarının davanın seyrini nasıl değiştirdiğini ve İstinaf ile Yargıtay sürecinde hangi detayların belirleyici olacağını analiz etti. Daha Az Göster