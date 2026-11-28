TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında TCMB'nin 17 Ekim 2024 tarihli ve 11727/21326 sayılı kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verildi.