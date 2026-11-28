Engelnest'te gerçekleşen etkinlikte, farklı teknoloji ağlarından seçilen girişimler, iş büyümeleri ve geliştirdikleri çözümlerin ayrıştırılması, karmaşık şirketlere ve girişimcilik ekosisteminin oluşumlarına İngilizce sunumlarla Gösteri.

Etkinlikte, Teknopark Kocaeli yönlendirmesiyle VOİSER Teknolojisi, İTÜ ARI Teknokent aracılığıyla ProSicht, Alman Enerji Ajansı (Dena) ağı üzerinden Kodnyx ve Perfacct, TD-IHK ağı üzerinden Onyven yer aldı. Etkinliğe Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) işbirliği arkadaşı olarak destek veriyor, Dena, İTÜ ARI Teknokent ve Teknopark Kocaeli ağ ortağı olarak katkı sağladı.

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"TÜRKİYE BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA ALANINDA ÇOK GÜÇLÜ GELİYOR"

TD-IHK Genel Sekreteri Okan Özoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç girişimcileri desteklediğini ve iki ülke arasındaki iş ağını büyütmek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Yeni dönemde sanayinin ötesinde bilişim ve yapay zeka sektörlerinin ön planında dikkati çekerek Özoğlu, şunları kaydetti:

"Gençleri yanımıza alıp, onların enerjileriyle bu işe daha ilgili bir şekilde devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz artık yeni dünyadaki sanayinin ötesinde bilişim sektörü, günümüzün ön planı. Özellikle bilişim, yapay zekamızın, dijitalleşmenin en önemli unsurlarından bir tanesi haline geldi. Bu yerlerde bizlerin gençleri demuza, Üyelerimiz alarak yeni bir başarı yaratmak istiyorduk. 2023'te bu işe ve Start-up TalkX diye bir program yaptık. Türkiye'den ve Almanya'dan gelen, start-up'lara yatırım yapacak ve bu işle ilgilenen tüm firma temsilcilerinin yer aldığı bu tip toplantılarla gençleri bir araya getirip buradan güzel ve önemli gürültü çıkması için bir yol açmaya çalışıyoruz."

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Girişimler arasında unicorn (milyar dolar değerlere ulaşan girişim) çıkış çıkmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özoğlu, "Trendyol bunlardan bir tanesiniz görülüyor zaman, o da bizim üyemiz, insanlar damız. Almanya ve Türkiye arasında bu bulunurlar arasında belki bir evlilik yaparak böyle bir yola çıkmak üzere olmak da hedeflerimizden bir tanesi. Onlar kadar genişçe biz onur duyarız. Türkiye bu konuda çok güçlü geliyor. Enerji veriyoruz. Bizim enerjimizle bir sinerjiye dönüştürerek ortada güzel bir işbirliğine yol açalım istiyoruz." tasarruf kullanıldı.

Almanya'nın şu dönemde dijitalleşme ve bilişim çalışmalarının geçirdiği aşamada olduğunu vurgulayan Özoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Alman firmalarının üst düzey ülkelerinin bu tip toplantılara katılmasının geleceklerini geliştirmeleri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bu toplantılarımızı, TD-IHK'nın faaliyetlerini, özellikle gençlerin faaliyetlerini sürekli takip etmeyi gönlümüzden yapıyorum. Almanya'da yetişmiş çok talep etmek Türk gençleri artık Alman firmalarının üst yönetimi yönetimine devam etmeye başladı. Bunlar da bizim için çok önemli bir başarı bundan sonra devam ediyor. Türkiye'den gelen bu gençleri Türk CEO'larla birimiz. katlayacak, çok daha güzel işlere yol açacağız diye düşünüyorum."

Genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Özoğlu, "Hiçbir zaman vazgeçmek olmayacak, her zaman mücadeleye devam edeceksiniz. Çünkü rekabet çok fazla. Bu alanda kendi farkındalığınızı yaratabilirsiniz. Bu alanda yaratmak için her türlü çabayı göstermek mümkündür. En zorlu süreçte bile o adımdan kaçınmaktan kaçınacaksınız. Riske girerseniz riske gireceksiniz. Devam, devam." diye konuştu.

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"YAPAY ZEKA İLE 3 SANİYENİN ALTINDA VE YÜZDE 97 DOĞRULUKLA ÇEVİRİ YAPIYORUZ"

Etkinliğe katılan yapay zeka ses teknolojileri girişimi Voiser AI'ın Kurucu Ortağı Hafsullah Yıldırım da dünya çapında 5 milyondan fazla kişinin ve 2 binden fazla kurumsal yapıya ulaştıklarını söyledi.

Berlin'e ait ürünleri ve yeni teknolojilerini geliştirmek için gelmelerini sağlayan Yıldırım, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı eşzamanlı aktarım teknolojisinin uluslararası etkinliklerdeki dil bariyerini ortadan kaldırdığını vurguladı.

Sistemin çalışma kaydını anlatan Yıldırım, "Konuşmacının çalışmasını 3 saniyenin altında bir gecikmeyle ve yüzde 97'nin üzerinde doğruluk oranıyla Almanca, Arapça, İspanyolca ve Fransızca gibi onlarca dile eş zamanlı çevirebiliyoruz. Geleneksel olarak bir etkinlikte bir veya iki dile tercüman ayarlanabilirken, bizim teknolojimizle aynı salon içerisinde 20 dile kadar yapılabiliyor. şeklinde konuştu.

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Yapay zekanın elektriğin icadından bile daha büyük bir dönüşüm yarattığını ifade eden Yıldırım, Almanya'daki genç girişimcilere geleneksel iş kollarını yapay zeka ve teknolojiyle birleştiren niş alanlara yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

"BELİRSİZLİK DÖNEMİNDE TEDARİKÇİ RİSKLERİNİ YÖNETEN YAZILIMLAR GELİŞTİRİYORUZ"

Münih merkezli Onyven Technologies'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Yılmaz ise tedarikçi risk yönetimi üzerine yazılımlar geliştirdiklerini ifade etti.

Girişimcilik yolculuklarına yaklaşık 1,5 yıl önce başladıklarını ve Almanya'nın "EXIST" girişimcilik hibesini kazanarak çalışmayı sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

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"Berlin'deki girişimcilik ekosistemi oldukça güçlü. TD-IHK üyesi bir firma olarak hem girişimimizi tanıtmak hem de yeni iş bağlantılarını elde etmek için buradayız. Küresel çapta belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şirketlerin bu bakım koşullarında korunması ve tedarik zincirindeki riskleri daha etkin yönetebilmesi için çözümler sunuyoruz. 5 yıl içinde Almanya'dan başlayarak Amerika ve Asya pazarlarına katılıyoruz."

Genç girişimcilere yapay zekanın sunduğu rahatlıklardan yararlanmaları önerilerinde bulunan Yılmaz, artan rekabet ortamında başarılı olmak için alan bilgisine hakim olmak ve doğru çevreyle ortak projeler üretmenin kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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"Türkiye'de teknoparklar, KOSGEB ve TÜBİTAK kapsamlarında büyük destek görüyoruz"

Pay Bilgi Teknolojileri AŞ Kurucusu Turgut Gürlen, 2020 yılında kurduğu şirket bankacılık, faktoring, leasing ve sigorta sektörlerine yönelik finansal teknolojiler geliştirdiğini aktardı.

Türkiye'de İş Bankası ve Anadolu Leasing ile yürüttükleri hizmetleri yıl sonuna kadar canlı merkezi bir geçiş yapan Gürlen, yurt dışında büyüme sağlamak için "Özellikle Almanya'da ihtiyaç ekonomik teknoloji ve leasing konusunda da Almanya'da olmak üzere şu anda buradayız. Aslında hedefimiz EMEA bölgesinde dediğimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da bölgesel olarak büyümek istiyoruz. Bu bağlamda da Türkiye'ye hem geliri kazanma hem de büyümemizi sağlayan Avrupa." Paylaşıldı.

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Girişimcilik ekosistemine yönelik devlet ve kurum desteklerini değerlendiren Gürlen, şunları kaydetti:

"En başta regülasyonların güzelleştirilmesi gerekiyor. Kanun koyuculardan en büyük beklentilerimiz önümüzün kanunların bir an önce sağlanması. Ama bir yandan da çok sayıda firma da bu yeteneği, sayısı çok artırılmış. Üstümüze düşen görevleri yapmak için."

Genç girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Gürlen, "Öncelikle risk almaktan çekinmelerini öneriyorum ve gelişmiş, çağa uygun bir şekilde değiştirirler. Şu an için de en önemli yapay zeka. Yapay zekayı sadece yaşamda kullanım değil, sanayilerin de çalıştırıldığı günlük göz bulundurmaları. Mesleki olduğunda çok uzaktayken makine sektöründe. Buna bağlı olarak da arkadaşların zeka ile birlikte hangileri geleceklerini iyi düşünmeleri en büyük tavsiyem bu." tasarruf kullanıldı.