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        Haberler Ekonomi Para Türkiye Finans’a yeni genel müdür

        Türkiye Finans’a yeni genel müdür

        Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine Hasan Ecesoy atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Türkiye Finans'a yeni genel müdür

        Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük görevine Hasan Ecesoy, 26 Ekim 2026 itibarıyla atandı.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde lisans, İTÜ İngilizce İşletme Bölümü'nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde ise doktora eğitimlerini tamamlayan Ecesoy, 1994 yılından günümüze kadar finans sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

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