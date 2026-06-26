Türkiye Sigorta Birliği, UNEP FI Global Roundtable 2026'da yer aldı

Türkiye Sigorta Birliği, küresel sürdürülebilirlik ve iklim finansmanı gündeminde yerini aldı. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Londra’da düzenlenen UNEP FI Global Roundtable 2026 kapsamında gerçekleştirilen “From Belém to Antalya” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı. Finans ve sigorta sektörlerinin, COP31 için ortaya konulan “Diyalog, Uzlaşı ve Eylem” vizyonuna nasıl katkı sağlayabileceğinin ele alındığı oturumda; iklim risklerinin yönetimi, dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir finansman ve sigorta sektörünün dönüşümde üstleneceği rol değerlendirildi. Özgür Obalı, konuşmasında sigorta sektörünün yalnızca risk transferi sağlayan bir yapı olmanın ötesine geçerek, iklim değişikliğiyle mücadele, afetlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesinde stratejik bir paydaş olduğuna dikkat çekti. Obalı, "Türkiye Sigorta Birliği olarak, küresel ölçekte yürütülen sürdürülebilirlik ve iklim finansmanı çalışmalarına katkı sunmaya, sektörümüzün bilgi birikimini uluslararası platformlarda paylaşmaya ve ortak çözümlerin geliştirilmesine destek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.