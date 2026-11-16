Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.906,61 %0,54
        DOLAR 50,3924 %0,06
        EURO 55,5156 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.258,83 %-0,35
        BITCOIN 64.449,00 %-0,85
        FAİZ 39,56 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 77,33 %-2,34
        GBP/TRY 66,5245 %-0,12
        EUR/USD 1,1007 %-0,15
        BRENT PETROL 93,75 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 10.233,18 %-0,35
        Haberler Ekonomi Para Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek 

        Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek 

        BBVA, Türkiye'deki iştiraki Garanti BBVA aracılığıyla, sürdürülebilirlik taahhüdü bulunan küresel moda şirketlerinden oluşan The Fashion Pact'in öncülüğünde hayata geçirilen Future Supplier Initiative'e finansman ortağı olarak katılacak. Girişim; moda sektörünün tedarik zincirindeki emisyonların azaltılmasını hızlandırmak üzere geliştirilen iş birliğine dayalı bir modelle, Türkiye'deki tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma projeleri için finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye tekstil sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyecek 

        BBVA Grubu, Future Supplier Initiative’in Türkiye’de yaygınlaşmasını Garanti BBVA’nın yerel yetkinlikleriyle destekleyecek. Dünyanın önde gelen tekstil üretim merkezlerinden biri olan Türkiye, aynı zamanda büyük uluslararası moda markaları için stratejik bir tedarik pazarı konumunda. Grubun sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığı ile Garanti BBVA’nın yerel bilgi birikiminin bir araya gelmesi, tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma projelerine yönelik finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yaptığı ve BBVA’nın zirvenin Küresel Bankacılık Ortağı olarak yer aldığı bu yıl, iş birliği ayrı bir önem taşıyor.

        Future Supplier Initiative, moda sektörünün en önemli zorluklarından biri olan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanıyor. Moda markalarının doğrudan faaliyetlerinin dışında, özellikle tedarik zincirleri boyunca ortaya çıkan bu dolaylı emisyonların azaltılması, sektörün karbonsuzlaşması açısından kritik önem taşıyor. Girişim, tekstil tedarikçilerinin emisyon azaltımına yönelik yatırımlarını güçleştirebilen finansman engellerini aşmalarına yardımcı olarak bu dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

        Moda markalarını, finans kuruluşlarını (BBVA ve Garanti BBVA) ve teknik ortakları (Guidehouse) bir araya getiren Future Supplier Initiative, iş birliğine dayalı bir finansman modeli sunuyor. Bu model, tekstil tedarikçilerinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik diğer teknolojilere yatırım yaparken daha avantajlı finansman koşullarına erişmesine imkân tanıyor. Türkiye tekstil sektörü açısından girişim, karbonsuzlaşmayı hızlandırırken küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirme fırsatı sunuyor. Finansmana erişimin kolaylaşması, tedarikçilerin daha temiz ve verimli üretim süreçlerine yatırım yapmasını ve uluslararası moda markalarının değişen beklentilerine uyum sağlamasını destekleyecek. İş birliği modeli aynı zamanda moda markalarının ortak tedarik zincirlerindeki emisyonları birlikte ele alabilmelerine imkân tanıyarak dönüşümün daha geniş ölçekte ilerlemesine ve sektörün uzun vadeli rekabet gücünün korunmasına katkıda bulunacak.

        “TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN KARBONSUZLAŞMASI İŞ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR”

        BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı bünyesinde tüketim sektörüne yönelik Sürdürülebilirlik ve Düşük Karbon Danışmanlığından sorumlu Direktör Thibaud Escalon, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Tekstil sektörünün karbonsuzlaşması, markalar, tedarikçiler ve finans kuruluşları arasında iş birliği gerektiriyor. Future Supplier Initiative, bu zorluğun üstesinden birlikte nasıl gelebileceğimizin iyi bir örneği. Türkiye’de BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığını, Garanti BBVA’nın tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimi ve yerel tedarikçilerle kurduğu ilişkilerle birleştirerek ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmayı ve daha sürdürülebilir bir modele geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz.”

        “TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ İÇİN KARBONSUZLAŞMA YATIRIMLARI KRİTİK”

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve uluslararası moda markalarının tedarik zincirlerindeki konumuyla küresel tekstil sektörü için stratejik bir üretim merkezi. Bu konumu uzun vadede koruyabilmemiz, sektörümüzün yalnızca üretim gücüne değil, değişen çevresel standartlara ve küresel markaların sürdürülebilirlik beklentilerine uyum sağlama kapasitesine de bağlı. Moda markalarının tedarik zincirlerinden kaynaklanan emisyonları azaltma hedefleri, Türkiye’deki tekstil üreticileri için karbonsuzlaşmayı küresel rekabet gücünün önemli bir unsuru haline getiriyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik teknolojilere yapılacak yatırımların önündeki finansman engellerini azaltmak bu nedenle kritik önem taşıyor. Garanti BBVA olarak tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimimizi, müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleriyle birleştiriyoruz. Future Supplier Initiative ile tedarikçilerimizin bu yatırımlar için daha avantajlı finansman koşullarına erişimini kolaylaştırmayı, sürdürülebilir üretime geçişlerini desteklemeyi ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

        BBVA ve Garanti BBVA'nın Future Supplier Initiative’e katılımı, yenilikçi finansman çözümleri ve iş birlikleri aracılığıyla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleme ve tekstil gibi kilit sektörlerde karbonsuzlaşmayı hızlandırma kararlılığını pekiştiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları halı saha maçının ardından hakeme saldırdı: O anlar kamerada

        Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasında düzenlenen halı saha maçının ardından hakem darp edildi. (İHA)

        #Garanti BBVA
        #BBVA
        #kredi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler