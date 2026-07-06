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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üretim teknolojileri İstanbul'da buluşacak

        Üretim teknolojileri İstanbul'da buluşacak

        Küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki dönüşümün gündemde olduğu dönemde düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2026'da, üretim teknolojilerindeki son gelişmeler sektör profesyonelleriyle buluşacak. Fuar, "Türkiye is Key" vizyonu ve "DAHA" mottosuyla 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Üretim teknolojileri İstanbul'da buluşacak

        Küresel üretim dengeleri yeniden şekillenirken, artan maliyet baskıları, tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar ve jeopolitik belirsizlikler, sanayi yatırımlarının yönünü değiştiriyor.

        Şirketlerin üretim yatırımlarında güvenli ve sürdürülebilir merkezlere yöneldiği dönemde, MAKTEK Avrasya 2026 "Türkiye is Key" temasıyla Türkiye'nin üretim kapasitesini uluslararası katılımcılara tanıtmayı amaçlıyor.

        Tüyap Fuarcılık Grubu organizasyonu, TİAD iş birliği, MİB ve T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle düzenlenecek MAKTEK Avrasya 2026, 28 Eylül – 3 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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        Avrupa'da yükselen enerji maliyetleri, iş gücü baskısı ve üretim kapasitesindeki daralma üreticileri alternatif pazarlara yönlendirirken, Asya'da yaşanan tedarik zinciri riskleri de güvenli üretim merkezlerine olan ihtiyacı artırıyor.

        ÜRETİMDE "DAHA" DÖNEMİ

        MAKTEK Avrasya 2026 da bu stratejik avantajı uluslararası iş dünyasına bu mesajla taşıyor: Üretimin geleceğinde Türkiye merkezde.

        Fuarın bu yılki mottosu tek kelimede özetleniyor: "DAHA". Daha hızlı, daha verimli, daha hassas ve daha akıllı üretim anlayışını merkeze alan MAKTEK Avrasya 2026; CNC sistemlerinden robotik çözümlere, dijital üretim platformlarından sürdürülebilir üretim modellerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Endüstri 4.0 ve 5.0 uygulamaları, dijital ikiz teknolojileri ve veri odaklı üretim modelleri de fuarın öne çıkan gündem başlıkları arasında yer alacak.

        TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK Avrasya'nın yalnızca bir fuar olmanın ötesinde, sektörün geleceğini şekillendiren stratejik bir platform olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "MAKTEK Avrasya, takım tezgâhları ve üretim teknolojileri alanında Türkiye'nin ve bölgenin en kapsamlı buluşma noktalarından biridir. Şirketlerimizin yeni pazarlara açılmasına, rekabet güçlerini artırmasına ve küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine katkı sağlayan önemli bir platformdur."

        ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KÜRESEL BULUŞMASI

        TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK Avrasya'nın Türkiye'nin üretim gücünü uluslararası ölçekte temsil eden en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

        "MAKTEK Avrasya, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrasya bölgesinin üretim teknolojileri alanındaki en güçlü buluşmalarından biri haline geldi. Firmalarımıza uluslararası pazarlara erişim imkânı sunarken Türkiye'nin üretim kabiliyetini ve mühendislik gücünü dünyaya tanıtan MAKTEK Avrasya, üretim teknolojilerinin küresel ölçekte buluştuğu güçlü bir organizasyon olarak öne çıkıyor."

        MİB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek, MAKTEK Avrasya'nın makine imalat sektörünün gelişimine yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Sanayinin gelişiminde stratejik rol oynayan makine imalat sektörünün gücünü artırmak ancak teknoloji, üretim kapasitesi ve iş birliklerinin birlikte gelişmesiyle mümkün. MAKTEK Avrasya, makine imalat sektörünün bugününü güçlendiren ve geleceğini şekillendiren en önemli organizasyonlardan biri olmaya devam ediyor."

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