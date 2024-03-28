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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven endeksi 100,0 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven endeksi 100,0 oldu

        Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,0 iken, Mart ayında yüzde 1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:11
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        Ekonomik güven endeksi 100 oldu
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        Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,0 iken, Mart ayında yüzde 1,0 oranında artarak 100,0 değerini aldı.

        Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

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