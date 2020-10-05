EKPSS başvuru nasıl yapılır? Sorusu ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasının ardından merak konusu oldu. Aygün, EKPSS başvurularının 6-7 Ekim tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. İşte, EKPSS sınavı ile ilgili detaylar...

EKPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli Adaylarımız, 2020-EKPSS için 6-7 Ekim tarihlerinde ek başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-EKPSS’ye başvuran adaylar, sınav merkezi tercihini ve öğrenim düzeyi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

Ücret ödeme için ise son gün 8 Ekim 2020 olarak açıklandı.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN 2020

EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.



EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylardan, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar, 06-07 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebileceklerdir.