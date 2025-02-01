EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 16 - 27 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini yapan adaylar, EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilecekler. Peki, "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" 2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
EKPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih sürecinde sona gelinirken, EKPSS tercih sonuçlarında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. EKPSS tercih yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabilecek. Peki, "2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı...
2025 EKPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ!
EKPSS tercihleri, 16-27 Ocak tarihleri arasında tamamlandı.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM’nin resmi takvimine göre belirlenecek. Tercih süreci tamamlandıktan sonra sonuçların genellikle birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM, sonuçları duyuracağı tarihi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan edecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.