Ekran bağımlılığı uyarısı: Çocuklarda gözlük kullanımı arttı

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kutlay Tufan, 9 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında toplumda körlük, az görme ve önlenebilir göz hastalıklarına dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapıldığını belirtti. Göz sağlığını korumak için alınması gereken önlemlere değinen Uzm. Dr. Tufan, "Bebekler ve çocuklar dahil her yaş grubuna en az yılda bir kez düzenli periyodik göz muayenelerine gidilmesini öneriyoruz. Kişide eğer hipertansiyon ve diyabet gibi kronik bir hastalık varsa ya da ailesinde, yakınlarında, yakın akrabalarında sarı nokta ya da göz tansiyonu gibi kronik olabilecek göz hastalığı varsa özellikle bu kişileri önemle uyarıyoruz" diye konuştu.

TÜKETİLEN BESİNLERE DİKKAT!

Göz sağlığını korumak için uzun vadede özellikle tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Tufan, taze yeşil yapraklı sebze ve meyveler ile omega 3'ten zengin balık ve türevlerinin göz sağlığını olumlu etkilediğini anlattı. Uzm. Dr. Tufan, "Yine A, C ve E vitamininden zengin besinlerin rutin olarak beslenmemizde yer alması gerekiyor. Göz sağlığımızı korumak için özellikle sigara dumanından uzak durmalıyız. Toz, kuru hava ve rüzgar gibi kronik olarak gözümüzde tepki yaratacak durumlara dikkat etmeliyiz. Güneşin yoğun olduğu yerlerde özellikle yaz aylarında zararlı ultraviyole ışınlardan korunmak için UVA ve UVB koruyuculu, lisanslı güneş gözlükleri kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sanayi ve ağır metal işinde çalışan kişiler ya da hobi olarak paintball gibi aktivitelere katılanlara göz koruyuculu gözlük kullanmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.