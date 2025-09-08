KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMANIN YOLLARI

Kitap okuma alışkanlığı, zamanla gelişen ve sürdürüldükçe güçlenen bir beceridir. Herkes kitap okumayı ister ama bu alışkanlığı kalıcı hâle getirmek kolay değildir. Günümüzde zihnimiz dijital ekranlara, kısa içeriklere ve hızlı uyarıcılara alıştığı için derin okuma süreci başlangıçta zorlayıcı olabilir. Ancak doğru yöntemlerle kitap okumayı hayatın doğal bir parçası yapmak mümkündür.