Ekranlardan kitaplara: Okuma alışkanlığını güçlendirmenin kolay yolları
Kitap okumak istiyor ama zaman bulamıyor musunuz? Ufak adımlarla başlayıp okumayı bir yaşam tarzına dönüştürmenin pratik yollarını sizler için derledik.
Okumak için ideal zamanı mı arıyorsunuz? Artık kitapları hayatınıza kolayca entegre etmenin yolları var!
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMANIN YOLLARI
Kitap okuma alışkanlığı, zamanla gelişen ve sürdürüldükçe güçlenen bir beceridir. Herkes kitap okumayı ister ama bu alışkanlığı kalıcı hâle getirmek kolay değildir. Günümüzde zihnimiz dijital ekranlara, kısa içeriklere ve hızlı uyarıcılara alıştığı için derin okuma süreci başlangıçta zorlayıcı olabilir. Ancak doğru yöntemlerle kitap okumayı hayatın doğal bir parçası yapmak mümkündür.
KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN
Okuma alışkanlığı kazanmak için her gün sadece 5-10 dakikanızı ayırarak başlayın. Günde üç kez 10 dakikalık okumalar yaparsanız, bir günde yarım saat okuma süresine ulaşırsınız. Bu küçük adımlar alışkanlığınızı sağlam bir temele oturtur.
OKUMAYI GÜNLÜK RUTİNLERE BAĞLAYIN
Kitap okumayı günlük yaşamınızın bir parçası hâline getirin. Sabah kahvesi içerken ya da akşam uyku öncesi bitki çayınızı yudumlarken birkaç sayfa okuyabilirsiniz. Düzenli bir okuma saati belirlemek, beyninizin bu zamanı “okuma vakti” olarak kodlamasına yardımcı olur.
YOLDA GEÇEN ZAMANLARI DEĞERLENDİRİN
Toplu taşımada, servis yolculuklarında ya da bekleme anlarında video izlemek veya sosyal medyada gezinmek yerine kitap okuyun. Artık kitap taşımak zorunda değilsiniz; telefonunuz ya da e-kitap okuyucunuz her zaman yanınızda olabilir.
SEVDİĞİNİZ KİTAPLARI SEÇİN
Sırf herkes konuşuyor ya da popüler diye ilginizi çekmeyen kitapları okumaya zorlamayın. İlgi alanlarınıza uygun kitaplar seçerseniz okuma eylemi keyifli hâle gelir. Okumaya başladığınız bir kitap dikkatinizi çekmiyorsa, onu bırakmaktan çekinmeyin.
KİTAP KULÜPLERİNDEN DESTEK ALIN
Sosyal medya sayesinde kolayca kitap kulüplerine katılabilir ya da arkadaşlarınızla kendi kulübünüzü kurabilirsiniz. Her ay bir kitabı tartışmak, okuma motivasyonunuzu artırır. Yüz yüze görüşemeseniz bile çevrim içi toplantılar bu süreci destekler.
OKUMA ORTAMINIZI ÖZENLE HAZIRLAYIN
Okuma zevkinizi artırmak için huzurlu bir alan oluşturun. Rahat bir koltuk, yumuşak bir battaniye, hoş bir koku, göz yormayan ışık ve sevdiğiniz bir içecek bu zamanı daha keyifli kılar. Böylece okuma saatini sabırsızlıkla bekleyeceksiniz.
OKUMA LİSTESİ OLUŞTURUN
Okumak istediğiniz kitapları listeleyin ve düzenli olarak güncelleyin. Listeniz, bir kitabı bitirdiğinizde diğerine kolayca geçmenizi sağlar. Kitap serileri de bu konuda faydalıdır; sevdiğiniz bir seriyi bitirdikçe bir sonrakine geçme isteğiniz artar.
HEDEFLER BELİRLEYİN VE MOTİVE OLUN
Okumayı bir meydan okuma hâline getirerek eğlenceli kılabilirsiniz. Küçük hedeflerle başlayın: Örneğin ayda bir kitap okumak. Zamanla hedeflerinizi büyüterek kendinizi motive edin. Hedef listeleri, ilerlemenizi görerek motivasyonunuzu güçlendirir.
Görsel Kaynak: istockphoto