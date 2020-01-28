Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesine ziyaretinin hemen ardından Erzurum’a kayak tatiline gitmesi sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, söz konusu eleştirileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sordu. Belediyeden bir açıklama yapılmazken yazarımızın edindiği bilgilere göre İmamoğlu'nun ailesiyle birlikte Erzurum tatili perşembe gününe kadar sürecek.

İmamoğlu’nun geçen yaz İstanbul’da meydana gelen sel felaketinde Bodrum'da tatilde bulunması eleştirilmişti. İmamoğlu, İstanbul'daki incelemelerini yaptıktan sonra tatiline devam etmesi de eleştirilerin dozunu artırmıştı.

İmamoğlu, o zamanki eleştirilere "Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime... Yılda belli bir süre benim de izin hakkım var. Benim mesaim de yok" yanıtını vermişti.