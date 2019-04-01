CHP ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İstanbul'un muhtelif yerlerine asılan Binali Yıldırım'ın kazandığına yönelik afişlere tepki gösteren İmamoğlu, "Ne yazık ki İstanbul'un sokaklarına caddelerine "Teşekkürler İstanbul", "Gönül Belediyeciliği Kazandı" gibi afişler asılmış durumda. Şuanda yetkisiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi manipülasyona dahil olmuştur. Büyükşehirdeki amirler, emekçilere kötü niyetlerine alet etmektedir. Ben bu talimatı veren kim veya kimler ise, onlar hakkında suç duyurusu bulunacağım. Yapılanları kınıyorum" dedi.

SONUÇLARI AÇIKLADI

"Tüm basın kuruluşları AA'nın sonuçlarını takip etmeyi bıraksınlar. Türkiye haritasındaki İstanbul'un rengini kırmızıya çevirsinler." diyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul ile ilgili son rakamları paylaştı: "Parti olarak biz tüm sandıkları girmiş durumdayız. Bir sandık hariç, 4. milyon 169 bin 206 oy İmamoğlu, 4 milyon 141 bin 179 oy Binali Yıldırım. Aradaki fark 28 bin 27" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu şöyle devam etti, "Ne bir haksız oy benim haneme ne de rakibimiz hanesine yazılsın istemiyorum. Tüm vatandaşlarımıza duyuruyorum şu an YSK'nın yüzde 99.18 oranında sandık girişi yapılmıştır. Halen girişi devam eden Bakırköy, Beylikdüzü gibi oy oranlarımızın yüksek olduğu ilçeler vardır. YSK'nın rakamlarına göre, 4 milyon 136 bin 647 İmamoğlu, 4 milyon 109 bin 209 Binali Yıldırım. YSK'daki fark da 27 bin 417'dir. Dolayısıyla aslında YSK da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir. YSK'da kalan 253 sandık var. Bunların girişini bekleyeceğiz. Belli bir oranda giriş yapıldıktan sonra sizleri tekrar bilgilendireceğim."

AK Parti ve Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'a seslenen Ekrem İmamoğlu, "Ben kendilerinin yerinde olsam böyle bir sürece ismimi alet etmezdim. Ben olsam adalet duygumla derhal müdahale ederdim. Müsaade etmezdim. Bu kentin halkı adına söylüyorum ki eğer kazansaydı kendisini tebrik ederim. Ben tebrik etmeyi iyi bilirim. Dolayısıyla bugün tebrik edilmeyi bekliyorum" dedi.