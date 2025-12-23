Habertürk
        Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

        İller Bankası Ekspertiz Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Bu yönetmeliğin yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 07:33 Güncelleme: 23.12.2025 - 07:33
        Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
        İller Bankası Anonim Şirketi'nin Ekspertiz Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bu yönetmeliğin yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

        İller Bankası'nın yayımladığı tebliğde şu ifadeler yer aldı:

        "İller Bankası Anonim Şirketinden:

        EKSPERTİZ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

        MADDE 1- 8/9/1978 tarihli ve 16398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

        MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

        MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür."

        Sigorta ve Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

        İller Bankası Anonim Şirketi Ekspertiz Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması dışında İller Bankası Disiplin Yönetmeliği'ni ve İller Bankası Sigorta Yönetmeliği'nin de yürürlükten kaldırdı.

        Resmi Gazete yayımlanan tebliğe göre, yönetmelikler yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütecek.

