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        Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini Noboa kazandı

        Güney Amerika ülkesi Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa, seçimden zaferle ayrıldı. Seçimi kaybettiği açıklanan muhalefet adayı Luisa Gonzalez, sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 06:54 Güncelleme: 14.04.2025 - 06:54
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        Ekvador'da devlet başkanlığı seçimini Noboa kazandı
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        Ekvador Ulusal Seçim Konseyi'nin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre sandıkların yüzde 92'si açıldı.

        AA'nın haberine göre; Ulusal Demokratik Eylem adayı 37 yaşındaki Noboa, oyların yüzde 56,13'ünü alarak devlet başkanı seçimini kazandı. Vatandaş Devrimi Hareketi'nin solcu adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,87'sini aldı.

        Ekvador halkının sandıklara katılım oranı yüzde 83,7 olarak açıklandı.

        Ülkeyi 2025-2029 dönemi arasında yönetecek olan Noboa, 24 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.

        GONZALEZ, SONUÇLARA İTİRAZ EDECEK

        Ekvador’da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya karşı kaybettiği açıklanan muhalefet adayı Luisa Gonzalez, sonuçlara itiraz edeceklerini duyurdu.

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        Başkent Kito'da partisinin merkez binasında basına açıklamalarda bulunan Gonzalez, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini belirtti.

        Sandıkların yeniden açılmasını ve oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep edeceklerini vurgulayan Gonzalez, "Ekvador, tarihinin en diktatörce ve en aldatıcı seçim sürecini yaşıyor. Bu sonuçları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gonzalez, çoğu anketten birinci çıktığını hatırlatarak şu açıklamada bulundu:

        “Halkımın, medyanın ve dünyanın önünde Ekvador'da bir diktatörlük kurulduğunu ve ülke tarihinin en komik seçim sahtekarlığına tanıklık ettiğimizi ilan ediyorum. Yalanı gerçeğe, şiddeti barışa tercih eden bu halk oylamasını reddediyorum. Bu nedenle halk, şiddete ve yalanlara karşı bizimle birlikte durdu. Sandıkların yeniden açılmasını ve yeniden sayım yapılmasını talep edeceğiz."

        Seçimlerin ilk turunda aldıkları oy oranına işaret eden Gonzalez, "Bir oyun bile artmamış olması nasıl inandırıcı olabilir? On bir farklı anketin yanlış çıkması nasıl mümkün olabilir?" diye konuştu.

        Bu arada CNE'ye göre devlet başkanlığı seçimini kazanan iktidar partisi adayı ve mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ise açıklamasında, hiçbir şüpheye yer bırakmayan tarihi bir zafer kazandıklarını kaydetti.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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