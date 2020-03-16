EKYS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na katılan öğretmenler tarafından merak konusu oldu. İşte, EKYS soru kitapçığı 2020 ile ilgi detaylar

EKYS SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

15 Mart tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKYS sınav soruları ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanacağı ön görülüyor. ÖSYM'den açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde olacaktır.

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre EKYS 2020 sonuçları 9 Nisan'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenilebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.