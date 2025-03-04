Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB EKYS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu!

        EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! İşte 2025 MEB EKYS sonuç tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Gözler ise sonuçların ne zaman açıklanacağı tarihte. EKYS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        54 bin 221 adayın başvurduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) 2 Mart Pazar günü uygulandı. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 MEB EKYS sonuç tarihi...

        2

        2025 MEB EKYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.

        3

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        ‘’2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Mart 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 12 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.’’

        2025 MEB EKYS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKYS sınav sonuçları, 21 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.

        Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Arap Birliği'nden 'Gazze' planı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Çin’den de ABD’ye misilleme
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Can kaybı ve yaralılar var! Öldüren 'zincirleme' kamerada!
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Özel: Demokratik Türkiye hayaliniz varsa, varız
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Ramazan’da kilo kontrolü nasıl sağlanır?
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı