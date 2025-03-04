EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! İşte 2025 MEB EKYS sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın ardından EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Gözler ise sonuçların ne zaman açıklanacağı tarihte. EKYS sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
54 bin 221 adayın başvurduğu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) 2 Mart Pazar günü uygulandı. Sınavda adaylara 80 soru soruldu ve 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın ardından EKYS soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 MEB EKYS sonuç tarihi...
2025 MEB EKYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’2 Mart 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2025-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Mart 2025 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 12 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.’’
2025 MEB EKYS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ