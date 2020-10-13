Hepimizin severek tükettiği el açması ıspanaklı börek farklı malzemeler kullanılarak da yapılabilir. Çıtır çıtır olması için bazı püf noktaları vardır. Bütün bu püf noktalarıyla el açması ıspanaklı böreğin tarifini vereceğim. Umarım severek yersiniz. Çay saatinde bir de misafiriniz varsa çok güzel bir ikram çeşidi olacaktır.

El Açması Ispanaklı Börek Malzemeler:

Hamuru İçin;

1 su bardağı süt

1 su bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

3-3,5 su bardağı un

Açmak İçin;

1 paket mısır nişasta

Üzeri İçin;

1 su bardağından 1 parmak az zeytinyağı

İç Harcı İçin;

2 bağ ıspanak

1 adet küçük soğan

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Karabiber

Biraz toz şeker

Beyaz peynir

El Açması Ispanaklı Börek Yapılışı:

Ispanakları iyice yıkayıp, suyunu süzdürün ve doğrayın.

Tavaya, yemeklik doğranmış soğanı ve sıvıyağı alın.

Yumuşayana kadar kavurun.

Üzerine isteğe bağlı olarak salça ekleyin.

Biraz daha kavurun.

Üzerine ıspanağı, tuz ve şekeri ekleyin.

Ispanaklar suyunu salıp, çekene kadar pişirin.

Ocaktan alarak soğuması için bir kenara bırakın.

Hamuru için yoğurma kabına süt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu alarak karıştırın.

Üzerine kontrollü olarak un ilave edin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru 5 dakika dinlendirin.

Hamurdan, ceviz büyüklüğünde 24 adet parça koparın.

Bezeleri 12’şerli olarak ikiye ayırın.

Nişasta ile tabak büyüklüğünde her birini açın.

Hepsini aralarına, nişasta serperek üst üste koyun.

Bütün bezeler bittiğinde, 12 adet bezeyide fırın tepsinizin büyüklüğünde açın.

Çok az yağladığınız tepsiye, ilk katını yerleştirin.

Kenarlarında fazla kalan kısımlarını kesin.

Üzerine, ıspanaklı harcı eşit şekilde yayın.

İkinci 12 adet bezeyi de aynı işlemleri uygulayarak açın.

Ispanaklı harcın üzerine yerleştirin.

Zeytinyağı ya da sıvıyağını ocakta tavada ısıtın.

Böreğinizin her yerine gelecek şekilde dökün.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra biraz dinlenmesini bekleyin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu tarifte fırın 200 derecede, pişme süresi ise 40 dakikadır.

Herkesin fırını farklılık göstereceğinden, siz altı üstü kızarınca böreği fırından çıkarabilirsiniz.

Bu böreğin hamuruna sirke koyarsanız böreğiniz çıtırlı olur.

Sirke kokar mı diye endişelenmeyin.

Börekten hiç sirke kokusu almayacaksınız.

Hamur yoğurmadan yarım saat kadar önce, buzdolabındaki malzemeleri çıkarıp oda sıcaklığına getirmeniz önemli.