        El Bilal Toure: Bizim için çok önemli bir maçtı - Beşiktaş Haberleri

        El Bilal Toure: Bizim için çok önemli bir maçtı

        Beşiktaş'ın oyuncularından El Bilal Toure, 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı" dedi.

        Giriş: 30.11.2025 - 23:23 Güncelleme: 30.11.2025 - 23:23
        "Bizim için çok önemli bir maçtı"
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın 2. golünü atan El Bilal Toure, açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

        Toure, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Kolay maç olmadı. Çok pozisyon bulduk, bazılarını değerlendirdik bazılarını değerlendiremedik. Önemli olan kazanmaktı. Tüm maçlara tek tek bakacağız. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz." sözleriyle açıklamalarına başladı.

        "BU BİR TAKIM OYUNU"

        Genç futbolcu, "Hocamız beni nerede oynatırsa ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerek forvet olsun gerek kanat olsun... Benim tek amacım elimden gelenin fazlasını yapmak ve hocamı, takımımı memnun etmek. Bu bir takım oyunu. Hücumda ve savunmada yardım etmeye çalışıyorum. Ben sahada hep en iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

