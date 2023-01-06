AA

Sakarya'da, park halindeyken el freni boşalan panelvan uçuruma yuvarlandı..

Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi 918. Sokak'ta meydana gelen olayda, K.U., inşaat malzemesi yüklü panelvan aracını sokak üzerinde yokuşa park etti.

150 METRELİK YOKUŞTA İLERLEDİ

El freninin boşalmasıyla bir anda hareket ettiği belirtilen araç, yaklaşık 150 metrelik yokuşta ilerledikten sonra metruk bir binanın beton zemininden uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta hasar oluştu. Olayda çevrede kimsenin olmaması ve aracın boş olması faciayı önledi.