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Haberler Gündem Son dakika: Elazığ'da tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı
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Elazığ'da tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Elazığ'da tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı
Tarlaya Hint keneviri eken kişi yakalandı
0:00 / 0:00
DHA

Elazığ'ın Baskil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baskil'de 1 kişinin tarlada Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kenevir tarlasını suladığı sırada suçüstü yakaladı. Baskında 50 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri imha edildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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