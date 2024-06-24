Elazığ'da yamaç paraşütçüsü göle düştü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yamaç paraşütçüsü kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek Hazar Gölü'ne düştü. Paraşütçü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Baba dağından atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütçüsü aniden değişen rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti.
İniş alanından uzaklaşan paraşütçü Hazar Gölü'ne düştü.
Paraşütün düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Öte yandan, durumu ilk fark edenlerden Sivrice Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran, jet ski ile paraşütün düştüğü bölgeye ekiplerden önce ulaştı.
Can kurtaranın müdahalesi ile paraşüt pilotu kurtarılarak, bölgede hazır bekletilen sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Paraşütçünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yamaç paraşütünün rüzgarda savrulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.